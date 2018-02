Forlader TV 2: Ny politisk redaktør på avisen Danmark

Thomas Funding bliver ny politisk redaktør på avisen Danmark, som er Jysk Fynske Mediers fællesudgivelse med med mere end 430.000 daglige læsere.

Pladsen som politisk redaktør bliver ledig efter Elisabet Svane, der har fået jobbet som Politikens udenrigskorrespondent i Bruxelles.

Thomas Funding er 34 år og allerede et kendt ansigt som politisk analytiker og reporter på TV2. I denne avis kommer han til at tegne hele Jysk Fynske Mediers politisk-analytiske profil med ugentlige analyser af den politiske situation i både avisen og på de 13 lokale sites, der hører under Jysk Fynske Medier. Thomas Funding kommer samtidig til at bruge sit store kildenet på Christiansborg til at give Danmark en bred politisk dækning i form af interviews, nyheder og baggrunds-artikler.

- Thomas Funding er en af sin generations største kapaciteter indenfor politisk journalistik, og vi glæder os til at få ham med på holdet. I en tid, hvor politisk journalistik let kan ende som person-dramaer og spin-historier, er det vigtigt at have en politisk redaktør, der kan samle trådene og i klart sprog forklare, hvad det hele i virkeligheden handler om - og hvilke konsekvenser det har for almindelige borgere. Den evne har Thomas, siger chefredaktør for avisen Danmark, Peter Rasmussen.