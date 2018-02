Forhandling om kommunal overenskomst bryder sammen kort før frist

Forhandlingerne om en overenskomst på det kommunale område er mandag aften brudt sammen, og en storkonflikt spørger.

Det bekræfter Høje-Taastrups borgmester, Michael Ziegler (K), som er chefforhandler for Kommunernes Landsforening (KL).

Det er svære forhandlinger, men der er særligt et par ting, der har fået dem til at bryde sammen, vurderer han.

- Vi har været parate til at lægge os lige op ad det private forlig fra sidste år, men der er vi altså blevet mødt af krav om væsentlig større lønstigninger.

Kravet lød ifølge borgmesteren på lønstigninger på over 9,1 procent.

- Det er samfundsmæssigt helt uansvarligt. Det har vi ikke kunnet give os på, siger Ziegler.

Ifølge chefforhandleren kan kommunerne ikke være lønførende til skade for dansk konkurrenceevne.

Ud over temaet om løn nævner han blandt andet spørgsmålet om den betalte spisepause som en forhandlingsknast.

- Lige nu står forligsinstitutionen mellem os og en storkonflikt. Næste skridt er at mødes i forligsinstitutionen. Der vil vi så lægge os i selen for, at vi kan få et resultat, siger han.

Ifølge Anders Bondo Christensen, der har forhandlet med Michael Ziegler på de kommunalt ansattes vegne, står parterne langt fra hinanden.

- Vi står stadigvæk rigtig langt fra hinanden. Vi har desværre stået over for en modpart, der har stået helt stejlt på en række af vores kerneområder, siger Anders Bondo Christensen.

Han har savnet konkrete udspil fra kommunerne.

- Vi står i den lidt vanvittige situation, at vi end ikke har fået et lønudspil fra kommunerne på skrift, siger han.

Onsdag er der deadline, hvis en af parterne ønsker at varsle en konflikt. I så fald begynder konflikten med udløbet af den nuværende overenskomst 1. april.

Som regel finder man et gennembrudsforlig på det statslige område først. Derefter er der en ramme, som der kan arbejdes ud fra i de øvrige forhandlinger i regionerne og kommunerne.

Det har besværliggjort forhandlingerne, at den statslige overenskomst endnu ikke er på plads.

- Det har ikke gjort det nemmere, at vi ikke har haft et statsligt forlig at læne os op ad, siger Anders Bondo Christensen.

Søndag klokken 15 begyndte overenskomstforhandlingerne mellem kommunerne og Forhandlingsfælleskabet, der repræsenterer cirka 564.000 ansatte i de 98 kommuner og de fem regioner.

Både Michael Ziegler og Anders Bondo Christensen udtrykte før forhandlingerne optimisme om at nå frem til et forlig.