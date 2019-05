Forfatter og dramatiker Sven Holm er død - 79 år

I en over 50 år lang karriere skrev Sven Holm noveller, digte, dramatik og manuskripter. 11. maj døde han.

Forfatter og dramatiker Sven Holm er lørdag 11. maj død i en alder af 79 år efter nogen tids sygdom.

Det oplyser forfatter Camille Blomst på vegne af familien.

I en over 50 år lang karriere skrev Sven Holm blandt andet noveller, digte, dramatik og manuskripter.

Han blev især kendt for manuskriptet til romanen og senere filmen "Syg og Munter" med Jørgen Ryg og Sigrid Horne-Rasmussen og for serien "Kald mig Liva" om Liva Weel, som han skrev for DR med Ulla Henningsen i den bærende hovedrolle.

Sven Holm modtog utallige litterære priser, blandt andet Det Danske Akademis Store Pris og Nordisk Dramatikerpris.

I sit forfatterskab tegnede han et broget billede af Danmark gennem de sidste godt 50 år.

Altid med humor, men også med spark til magten og magtmenneskene.

Efter at han som 21-årig debuterede med novellesamlingen "Den store fjende", skrev han både noveller, romaner, digte, børnebøger, ungdomsbøger, essays, dramatik og manuskripter.

Hans værker blev opført på teaterscener samt i radio, tv og biograferne.

Novellen og skuespillet var dog hans favoritgenrer.

Om Sven Holm skriver forfatteren og hans gamle ven Camille Blomst:

- Han havde en stærk forestillingsevne, og med sans for både det politiske spil og den dybe og ægte kærlighed kunne han rive såvel skuespillere som publikum med, når han afslørede samtiden gennem historiske personers indre og ydre liv, skriver hun.

Han skrev også skuespil om Jens Otto Krag, Christian den 4, Hans Egede og Leonora Christina.

Ud over sin store produktion engagerede den flittige forfatter sig i foreninger og sammenslutninger såsom Forfatterforbundet, Danske Dramatikeres Forbund og Danske Skønlitterære Forfattere.

Sven Holm var siden 2001 medlem af Det Danske Akademi, hvor også forfatterkollegaen Klaus Rifbjerg slog sine folder.

Ud over sin hustru efterlader han sig sin datter samt børnebørn.