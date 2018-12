Forbrugerrådet: Kunder vinder over grådige taxaselskaber

To taxaselskaber har valgt at sætte prisen ned igen efter at have hævet den i juledagene.

Kunderne har vundet et slag over taxaselskaberne, efter sidstnævnte hævede priserne markant i juledagene.

Taxaselskaberne Taxi 4x27 og Taxa 4x35 har taget konsekvensen af manglende og vrede kunder over julen og har valgt at sætte priserne ned igen nytårsaften og 1. januar.

Hos Forbrugerrådet Tænk forstår man godt reaktionen fra kunderne.

- Det er en god demonstration af, at grænseløs grådighed bliver straffet, siger cheføkonom Martin Salamon.

- Vi forstår jo alle sammen godt, at folk skal have tillæg for at arbejde på helligdage, men det skal også være rimeligt.

- Her er man gået helt til grænsen for at se, om man kunne blokke forbrugerne for det maksimale beløb. Sådan spiller klaveret ikke. Så reagerer vi som forbrugere. Det gider vi ikke finde os i, siger han.

Martin Salamon opfordrer forbrugerne til fortsat at "reagere skarpt på urimelige priser, så de kommer ned i et acceptabelt leje".

Det er den nye taxalov, der har givet taxaselskaberne mulighed for at skrue op for priserne i helligdagene.

Det blev tilladt for at øge konkurrencen og mindske ventetiderne på taxaer særligt i København.

Det havde flere selskaber benyttet sig af, og dermed kostede det i juledagene op mod 135 kroner i startgebyr at sætte sig ind i en taxa. Normalt koster det omkring 50 kroner. Også taksterne per kørte kilometer var forhøjet.

Formand for Taxiførere i Danmark Thomas Wiigh Larsen er ærgerlig over, at kunderne ikke har accepteret, at taxachauffører også skal have et tillæg til deres løn, når de arbejder på helligdage.

- Men jeg synes også, at det er en fodfejl, at priserne har været sat helt derop, hvor de har været.

- Og så har det været hjulpet godt på vej af medierne, der kun har fokuseret på den højeste pris frem for den konkurrence, der har været, siger han.