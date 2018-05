Forbindelse til Esbjerg-dom: 24-årig tiltalt for at træne til terror

En 24-årig mand fra Aarhus risikerer op til ti års fængsel for at have støttet terror-organisationen Al-Shabaab i Somalia. Det skriver dr.dk

En stor del af bevismaterialet er samlet sammen af det britiske politi, som har efterforsket en gruppe på syv stærkt religiøse unge i Manchester.

Tre af de unge er dræbt i kamp i Syrien, to er fængslet og dømt i England og én fik fire års fængsel ved retten i Esbjerg i marts. Tilbage er den 24-årige, der skal i retten i Aarhus i dag.

Han har siddet varetægtsfængslet siden januar 2017, og i løbet af retssagen skal to betjente fra en britisk antiterror-enhed vidne.

- Derovre har man samlet en masse hændelser, der langt hen ad vejen består af chat- og sms-korrespondance, men også rejser til forskellige steder, siger Dorthe Lysgaard.

Ifølge BBC og andre britiske medier blev den tiltalte født i Danmark af somaliske forældre, men siden flyttede familien til Manchester, hvor han blev kendt i muslimske kredse for at kunne koranen udenad som 13-årig.

Han kom for alvor i medierne, da hans to yngre søskende i 2014 stak af til Syrien for at blive gift med IS-soldater.

Men ifølge politiet var han allerede på det tidspunkt i Somalia for at hjælpe Al-Shabaab, og han kom først hjem i januar 2015.

Da han kom tilbage til Europa i 2015, var han ikke længere velkommen i Storbritannien, fordi myndighederne mente, han udgjorde en sikkerhedsrisiko.

I stedet slog han sig ned i Danmark, hvor han til de britiske mediers undren gik frit omkring.

BBCs program Newsbeat var endda i Aarhus, hvor de talte med både den 24-årige, borgmester Jacob Bundsgaard (S) og med Oussama el-Saadi fra Grimhøjmoskeen - fordi den 24-årige kom i moskeen i nogle uger.

BBC kunne også oplyse, at den danske efterretningstjeneste holdt øje med den 24-årige. Men først i januar 2017 blev han anholdt, og han har været varetægtsfængslet lige siden.

Den tiltalte har optrådt på nettet. Ikke med våben i hænderne, men derimod med koranen, som han er internationalt kendt for at være god til at recitere.

Professor Jytte Klausen fra Brandeis University ved Boston har studeret international terrorisme i 15 år, og hun er ikke overrasket over, at det er en meget koran-kyndig, der står anklaget.

- Det er ikke ukendt, at vi ser unge mennesker med den baggrund blive dem, der rekrutterer andre unge. Kyndigheden giver dem status, og status er meget vigtigt for at være indenfor i de her grupper, siger hun til DR Østjylland.

I sagen mod den 24-årige er han blandt andet anklaget for at have stået for koranundervisning og fungere som imam i Al-Shabaabs områder.

Og det er en vigtig rolle at have, siger Jytte Klausen.

- Det er bestemt ikke uskyldigt. Det er nærmest en slags politisk propaganda, og det har meget lidt at gøre med, hvad en almindelig imam vil sige i moskéen til fredagsbønnen.