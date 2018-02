Forældre i Midtjylland er mest glade for folkeskolen

Men forældrene er kritiske over for sikkerheden på vej til skole og klasselokalerne. Minister opfordrer kommunerne tjekke tilfredsheden på egne skoler.

Økonomi- og indenrigsministeriet har spurgt 1692 forældre over hele landet, og generelt er tilfredsheden 3,66 på en skala til fem - altså midt mellem hverken/eller og tilfreds. Forældrene i Region Midtjylland topper med 3,76, mens de sydsjællandske ligger i bunden med 3,52. Forskellen er generelt lille på tværs af landet, mens undersøgelsen viser en større tilfredshed med folkeskolen i hjem, hvor familien taler et andet sprog end dansk. Skolerne scorer højest på evnen til at få eleverne til at føle sig glade og trygge og de faglige udfordringer følger lige efter sammen med folkeskolens evne til at udvikle børnene, så de indgår i sociale sammenhænge.

Forældrene er blevet mere tilfredse med folkeskolen - tre ud af fire er meget tilfredse eller tilfredse - og det er syv procent flere end ved den tilsvarende undersøgelse i 2015. Men glæden over folkeskolen mangler endnu to procent for at være på niveau med 2014, hvor undersøgelsen blev gennemført første gang.

Plads til et skulderklap

Omvendt har folkeskolen en udfordring med at hjælpe eleverne med lektier og faglig fordybelse, og forældrene er især kritiske over for sikkerheden på skolevejene og skolernes lokaler og inventar. Også inddragelsen af elevplanerne ligger lavt sammen med det at sætte mål for det enkelte barn. Med tallene kan landets kommuner måle sig selv op mod andre for at løfte problemområder, og det forventer økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) af dem.

- Undersøgelsen kan inspirere de enkelte kommuner til at grave et spadestik dybere og måle på tilfredsheden på kommunens egne skoler. Den viden kan være med til at udvikle bedre kvalitet og service, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) mener, at kommuner og lærere med løftet i tilfredsheden på syv procent har grund til at give hinanden et klap på skulderen.

- Ud over eleverne er forældrene dem, der bedst kan vurdere kvaliteten af folkeskolen, konstaterer Merete Riisager.