Folkets opbakning hjalp dronningen gennem prins Henriks død

Dronning Margrethe taler åbent om at være enke, og hvordan hun kommer videre efter prins Henriks død.

Selv om det er vemodigt for dronning Margrethe at holde sommerferie i Frankrig uden prins Henrik ved sin side, så nyder dronningen alligevel at være tilbage.

Det siger dronningen på et pressemøde på Château de Cayx i Sydvestfrankrig torsdag.

- Det er selvfølgelig anderledes at være her alene, men det er godt at være tilbage, siger hun.

- Han kommer ikke lige ind ad døren og spørger, om vi skal gøre dit eller dat. Det skal jeg selv tage stilling til. Det må jeg lære at leve med, og det gør jeg også. Jeg er kommet i en alder, hvor jeg har mange venner, der er i samme situation.

Dronningen er i øjeblikket på ferie på slottet, og hun har budt dansk og fransk presse indenfor.

Pressemødet finder sted, et halvt år efter at prins Henrik døde 13. februar.

Siden har dronningen deltaget i en række officielle begivenheder, men det er første gang siden prinsens død, at der holdes pressemøde og dermed første gang, at dronningen offentligt taler om hans død og tiden efter.

- Det sidste halvandet års tid var vi ikke helt så meget sammen, fordi han ikke var så rask, siger hun om den sidste tid.

- Det var, som det var. Jeg var meget glad for, at den allersidste tid blev meget fin og værdig og en smuk afslutning på hans tilværelse, siger dronning Margrethe.

- Den måde, som folk sluttede op om os på, var virkelig noget af det mest rørende, jeg kan forestille mig, og det var en kæmpe støtte, at folk var så glade for at tale om det og mindes ham.

- Det blev til sådan en bølge, man red igennem det hele på. Det var virkelig positivt, og det var jeg meget glad for, siger hun.

Dronningen møder pressen veloplagt og smilende og iført en hvid sommerkjole og marguerit-smykker. Og det er netop de officielle pligter, der er med til at få dronningen gennem den svære tid, siger hun.

- Jeg er så heldig at have et arbejde, hvor jeg skal noget. Det er en kæmpe hjælp. Det er faktisk mægtig godt og sundt, siger hun.

Rammerne for pressemødet er oplagte, for Château de Cayx havde en særlig plads i prins Henriks hjerte. Han er opvokset i omegnen af slottet, og det var her, han producerede vin.

- Hele min mands familie bor her på egnen, og den er talstærk. Det gør det meget livligt og morsomt, siger dronningen om sit ophold uden prinsen.

Den officielle anledning til pressemødet er, at den franske præsident, Emmanuel Macron, kommer på statsbesøg i Danmark 28. og 29. august. Dronningen ser meget frem til besøget.

- Det er spændende at have den nye og unge præsident, som man jo hører meget om, på besøg.

- Frankrig var min mands land, og det er et land, jeg føler mig meget knyttet til, siger hun.