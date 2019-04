Folketingsvalg spøger forud for duel mellem EU-kandidater

Mandag mødes en række af de danske spidskandidater til EU-Parlamentet til en af de første dueller på argumenter, når de alle er samlet til debat på Marriott Hotel.

Til debatten er ni danske kandidater - otte af dem spidskandidater. Derudover får debatten også svensk og finsk islæt. To kandidater fra hvert land - herunder Sverigedemokraternas spidskandidat i Sverige - deltager også.

Selv om debatten sætter gang i valgkampen frem mod valget til EU-Parlamentet 26. maj, kommer den muligvis til at have et vis overlap med den folketingsvalgkamp, der skal finde sted inden for de næste tre måneder.

Og det ærgrer Socialdemokratiets spidskandidat, Jeppe Kofod.

- Det er klart, at vi havde fået rigtig tid og lejlighed til at diskutere, hvilken retning EU-samarbejdet skal have, siger han.

- Hvordan bekæmper vi grænseoverskridende skatteunddragelse og hvidvask. Hvordan får vi styr til grådigheden og løndumpingen? Og hvordan får lavet EU om til en klimaunion?

Han mener dog, at der er flere emner, hvor national og europæisk politik fletter godt sammen.

Entydigt positiv er i stedet Morten Løkkegaard, der er Venstres spidskandidat.

- Det er nok ikke så tilfældigt, som man umiddelbart skulle tro. Jeg bestemt, statsministeren har gjort sig overvejelser om, at det er i virkeligheden ikke gør så meget, at de ligger oveni i hinanden, siger han.

- Der er en tendens til, at nationale valg bliver mere europæiserede. De hovedtemaer, man diskuterer, kan man ikke undgå at diskutere i en europæisk kontekst også.

- Så det gør ikke så meget, at man har to valgkampe, der ligger oveni hinanden.

Til debatten skal de forskellige politikere vende emner som sikkerheds-, klima og Storbritanniens exit fra EU.

Mens krydset til EU-Parlamentet skal sættes senest 26. maj, vides det ikke, hvornår der er valg til Folketinget. Det bliver dog seneste 17. juni.