Folketingsflertal afsætter 106 millioner til cykelstier

Danmark er på alle måder et cykelland. Men det betyder ikke, at forholdene for cyklister er ideelle.

Derfor har et flertal uden om regeringen besluttet at fordele 106 millioner kroner til 26 forskellige cykelstiprojekter rundt om i landet.

- Faktisk har der været endnu flere ansøgninger fra kommunerne, end vi har kunnet imødekomme, og det viser vel meget godt, at der fortsat er behov for at forbedre forholdene for cyklisterne.

- Der er jo mange gevinster ved at kunne bytte små bilture på under fem kilometer ud med en cykeltur.

- Det kommer ikke kun miljøet og klimaet, men også sundheden til gavn, siger Rasmus Prehn, der er transportordfører for Socialdemokratiet.

SF's transportordfører Karsten Hønge er af samme opfattelse:

- Flere cykler og færre biler er godt for trængslen på vejene, godt for miljøet, betyder mindre støj og er godt for folkesundheden, siger han.

Pengene stammer fra aftalen om bedre og billigere kollektiv trafik, der er indgået af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale og SF.

Foruden cykelstierne falder der også penge af til blandt andet en ombygning af Hillerød Station og til videreførelse af Passagerpulsen, der varetager passagerernes interesser.

Endelig er der også sat penge af til at forbedre serviceniveauet på de danske togstationer, blandt andet i form af bedre toiletforhold.

I alt er der udmøntet 119,6 millioner kroner i denne omgang.