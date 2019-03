Folketinget skærper straffe for finansiel kriminalitet

Et bredt flertal i Folketinget har aftalt at styrke indsatsen mod hvidvask og anden finansiel kriminalitet.

VLAK-regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, De Radikale og SF vil blandt andet skærpe strafansvaret for at afgive urigtige oplysninger til Finanstilsynet.

Desuden bliver forældelsesfristen udvidet til ti år ved grove overtrædelser af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov K) siger på et pressemøde, at Finanstilsynet får flere ressourcer og værktøjer, så der bliver et mere "aggressivt tilsyn".

- Det er nødvendigt efter de sager, vi har haft, siger han.

Der er i alt 16 initiativer i aftalen, der skal styrke Finanstilsynet. Det sker efter nogle opsigtsvækkende sager om svindel i finanssektoren.

Herunder sagen om hvidvask af milliarder i Danske Banks estiske filial.

- Alt det her bygger på forløbet omkring Danske Bank, som ikke har været tilfredsstillende. Sagen viser, at der er brug et stærkere tilsyn, siger Rasmus Jarlov.

Aftalen bygger blandt andet på de ønsker, som Finanstilsynet har haft efter Danske Bank-sagen.

Finanstilsynet får blandt andet mulighed for at udstede bøder, som ifølge Rasmus Jarlov kan blive "potentielt i milliardstørrelsen".

Der arbejdes for at skærpe det personlige ansvar for bankernes ledelser, og Finanstilsynets uafhængighed af bankerne bliver styrket.

Desuden skal whistleblowerordningen styrkes.

Socialdemokratiets Morten Bødskov siger om aftalen:

- Jeg vil gerne sende et umisforståeligt budskab om, at det her skal stoppe nu.

- Det er vigtigt, at finanssektoren forstår, at politikerne på Christiansborg ser meget alvorligt på det her, og at den folkelige forargelse er enorm over de sager, der er kommet frem.

- Når nogle i finanssektoren siger, at man er kede af, at man er blevet misbrugt, så tyder det på, at de endnu ikke har forstået alvoren, siger Bødskov.