Folkemødets lillebror har vokseværk: 48 timers kulturmaraton i Nykøbing Mors

1. Kulturpladsen

Kulturmødets hjerte. Det er her, de to største scener er placeret i det tidligere el-værk, og uden om findes en række mindre scener, hvorfra snakken flyder fra morgen til aften. Det er her, de store kulturdebatter finder sted, og det er her, du kan stå i madkø med de kendte - eller lytte til bl.a. DR Big Band og Jonah Blacksmith.

Kulturmødet åbner her torsdag kl. 14 med taler og musik - og Clement Kjersgaard, der har været den toneangivende sprechtallmeister gennem alle årene. På Folkescenen er der umiddelbart derefter politisk topmøde med bl.a. Mette Frederiksen, Kristian Thulesen Dahl, Uffe Elbæk og Morten Østergaard. Senere udfordrer Clement Kjersgaard nogle af kulturpolitikkens sværvægtere, bl.a. Mette Bock, Alex Ahrendtsen og Bertel Haarder til et dilemmaspil. Fredag formiddag er der åbent samråd i Folketingets kulturudvalg, og om aftenen kan du bl.a. opleve Burnin' Red Ivanhoe - samtidig med, at man i nærheden kan høre, om 'det kreative møde med kunst kan holde børn væk fra skærmene?' - og måske afslutte aftenen i selskab med Morten Messerschmidt og Dot Wessmann, der synger sammen med publikum. Et meget godt billede på det alsidige udbud.