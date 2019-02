Folkekirken tiltrækker nye medlemmer og holder på de gamle

For femte år i træk kan folkekirken notere fremgang i antallet af medlemmer. Samtidig er flugten bremset.

Folkekirken er blevet bedre til at tiltrække nye medlemmer og holde på dem, man har.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser ifølge folkekirken.dk, at antallet af indmeldelser i folkekirken er steget for femte år i træk.

8706 personer meldte sig sidste år ind i folkekirken. Det er det højeste tal i de seneste 12 år.

Indmeldelser tæller for eksempel unge, der døbes inden konfirmationen, genindmeldelser, voksendåb og konvertitter fra andre trossamfund.

Der er også andre gode nyheder set med folkekirkelige briller.

Efter en årrække med markant mange udmeldelser af folkekirken er der sket en opbremsning.

I 2018 meldte 9699 personer sig således ud af folkekirken.

Det skal sammenlignes med, at 25.053 personer i 2016 valgte at kvitte folkekirken.

Året efter var tallet 15.433.

Henrik Reintoft Christensen, der er lektor i religionssociologi ved Aarhus Universitet, mener, at udviklingen skyldes, at der er ro om folkekirken.

- Så længe der ikke er røre i andedammen, så går det godt. De to tal udligner næsten hinanden, siger Henrik Reintoft Christensen til folkekirken.dk om tallet for ind- og udmeldelser.

Han ser en sammenhæng mellem antallet af udmeldelser og eksempelvis den kampagne, som Ateistisk Selskab i 2016 stod bag for at gøre det lettere at melde sig ud af folkekirken.

- På samme måde kom der også en masse udmeldelser efter loven om vielse af homoseksuelle blev vedtaget, uddyber Henrik Reintoft Christensen over for Ritzau.

Han har ikke nogen entydig forklaring på, hvorfor antallet af indmeldelser stiger.

- Men det er en tanke værd, om det kan hænge sammen med, at flere kirker i København og Aarhus har indført det, man kalder drop in-dåb.

Det er en dåbsform, hvor man nærmest kan komme ind fra gaden og lade sig døbe.

- Det betyder, at det er nemmere at blive døbt, og at man ikke skal igennem en længere dåbsoplæring, siger Henrik Reintoft Christensen.

74,7 procent af danskerne var per 1. januar 2019 medlemmer af folkekirken.

Det dækker over store regionale forskelle. I Lemvig var andelen 87,4 procent, mens andelen af medlemmer i Ishøj var 46,4 procent.