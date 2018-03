Folk råber efter Marcus: De tror ikke på mit handicapskilt

For et år siden fik Karina Fisker fra et handicapskilt til sin 15-årige søn, som lider af rygmarvsbrok. Skiltet har dog givet familien store ærgrelser, da folk overfuser den på gaden for at bruge handicap-parkering.

- Handicapskiltet har givet os en del skældud. Vi oplever tit, at vi bliver overfuset på gaden, da mange mennesker mener, at det handicapskilt, vi har i forruden, ikke kan være rigtigt, fordi vi ikke har en handicapbil. Folk glemmer bare, skiltet ikke har noget med bilen at gøre, men personen i bilen, siger Karina Fisker, som efter et år med handicapskiltet er ved at blive godt træt af folks kommentarer på gaden.

På grund af sin sygdom fik Marcus sidste år tildelt et handicapskilt af Dansk Handicap Forbund. Det har gjort tilværelsen lidt lettere for familien fra Sdr. Vissing, som nu kan holde tættere på, hvor de skal være. Det betyder også, at der er bedre plads til at få Marcus over i kørestolen på parkeringspladsen. Alligevel er det ikke alt, som er godt ved det nye handicapskilt, fortæller Marcus' mor.

Umiddelbart ligner 15-årige Marcus Fisker en helt almindelige dreng. Det er kun på hans gang, at man kan se, at Marcus går lidt nede i knæene. Han har nemlig to skinner på begge skinneben for bedre at kunne gå.

Jeg er overrasket over, hvor aggressive folk har været overfor os. Jeg er heldigvis ikke en person, der bliver skræmt. Jeg bliver snarere vred og skuffet over at blive dømt af folk, som ikke kender vores situation.

Rygmarvsbrok er en medfødt misdannelse af ryghvirvler og rygmarv. Rygmarvsbrok skyldes, at knoglerne i rygsøjlen ikke er helt lukkede. Disse forandringer kan medføre, at indholdet af rygmarv og hinde i rygsøjlen buler ud i en brok på ryggen.Rygmarvsbrok medfører forskellige funktionsnedsættelser afhængig af, hvor på rygsøjlen misdan­nelsen sidder. Der kan være tale om forskellige grader af muskellammelser med nedsat bevægelsesevne i benene, manglende styring af blære og tarmfunktion samt nedsat følesans i huden. Personer med rygmarvsbrok er normal begavede, men kan have indlæringsvanskeligheder. Kilde: Sjaeldnediagnoser.dk

- Hvis folk vidste, hvor svært det er at blive godkendt til et handicapskilt, og især når man har sagt nej til en handicapbil på kommunens regning, ville de nok ikke stå og råbe og true af os. Vi har altid kørestolen med i bilen, men det er ikke hver dag, at det er nødvendigt for Marcus at bruge den. Nogle dage kan han ikke holde ud at gå, og så bruger vi stolen. Et handicapskilt betyder ikke, at man skal sidde i kørestol, og man kan heller ikke altid se på folk, hvad deres handicap er, siger Karina Fisker.

Det er oftest, når familie er i supermarked i Horsens eller Brædstrup, at Karina Fisker oplever, at folk overfuser dem.

- Det er ikke ret mange, som siger nej til en handicapbil. Vi valgte dog at takke nej, da vi ikke mener, det er nødvendigt for os. Vi klarer os på egen vis. Vores søn har en kørestol, som kan klappes sammen, så den ikke fylder så meget, og vi kan derfor klarer os med en helt almindelig personbil, siger Karina Fisker.

Folk er uvidende

Karina Fisker ærgrer sig over, at folk føler, at de har ret til at være grove over for hende og Marcus, selvom de har ret til at bruge handicapparkeringen.

- Vi gør faktisk ikke noget ulovligt, men folk tror, at min skilt er falsk, fordi de er uvidende. Men tro mig, min søn vil gerne være alt det her foruden. Han vil gerne være som alle andre, siger Karina Fisker.

Hun er dog ikke bange for at svare igen, hvis folk bliver for grove i deres kommentarer. Det er dog ikke noget, Marcus bryder sig specielt meget om.

- Jeg bliver selvfølgelig ked af det og vred og tænker, hvorfor folk skal blande sig. Ellers tænker jeg ikke så meget over det. Nogle gange siger jeg til mor, at hun skal holde op med at råbe. Det kommer der alligevel ikke noget godt ud af, siger Marcus Fisker.