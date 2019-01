Folk i toget: Der lød et kæmpe brag og så røg vi rundt

Nyborg: - Toget var næsten lige sat i gang fra Nyborg, da der lyder et ordentligt brag, og så fløj der glassplinter rundt om ørene på os i togvognen. Og så vælter vi ellers rundt alle sammen på grund af en hård opbremsning.

Sådan fortæller en kvinde, der ved ti-tiden i formiddag uskadt forlod det midlertidige krisecenter, som Beredskab Fyn har oprettet i Nyborg Fritidscenter, der ligge tæt ved motorvejen og broen. Hun var på fra Jylland mod København.

- Vi havde stillet bilen i Nyborg, fordi vi ikke kunne køre over broen, og så tog vi toget i stedet. Dårlig beslutning, siger hun.

- Det var åbenbart en hel masse øl-kasser fra et godstog, der ramte toget, hvor vi sad. Vi sad i en af de vogne, der blev ramt og hver ruderne blev knust, men det var passagererne fra de forreste vogne, der var værst tilredt, fortæller hun.

To montører, Klaus Larsen og Thomas Christiansen, fra Nassau Door i Ringe forlod krisecentret lidt før klokken ti. De sad midt i ulykkestoget, og her blev ruderne ikke smadret, som det var tilfældet længere fremme.

- Der lød et kæmpe brag, og så bremsede toget meget voldsomt, så vi røg rundt mellem hinanden, siger Klaus Larsen.

- Det var venstre side af toget, der blev ramt og længere fremme var halvdelen af sæderne væltet, og passagererne måttet gå hen over sårede, der lå på gulvet, fortæller Klaus Larsen.

De to montører var på vej til en arbejdsopgave i Grønland, men de nåede altså ikke engang over Storebælt, og efter et kort ophold på krisecentret i idrætshallen gik de tilbage til banegården for at finde firmavognen og køre tilbage til Ringe igen.

Pressen fik ikke lov til at gå ind i hallen, hvor det midlertidige kricecenter er indrettet. Der vrimlede med politi og folk fra beredskabet. Blandt andet kom en vogn fra Odense med tæpper til passagererne, der havde været med ulykkestoget.