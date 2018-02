Fogh mindes prins Henrik som et sprudlende menneske

Prins Henrik havde ifølge tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) ret i, at hans titel som prinsgemal var udtryk for en skævhed. Principielt set i hvert fald.

Det fremgår af en skriftlig udtalelse fra Fogh Rasmussen i forbindelse med prins Henriks død sent tirsdag.

- En konges ægtefælle er dronning og majestæt. Hvorfor gælder det så ikke en mandlig ægtefælle til dronningen?, spørger Fogh Rasmussen i udtalelsen og henviser dermed til det synspunkt, som prins Henrik ofte har fremført.

- Principielt havde han ret. Men det er et indviklet forfatningsmæssigt spørgsmål, siger Anders Fogh Rasmussen.

Den forhenværende Venstre-statsminister citerer i udtalelsen sig selv om netop dette ømtålelige emne, nærmere bestemt den tale, som den daværende statsminister holdt ved prins Henriks 70-års fødselsdag.

- Med henvisning til prins Henriks egen udtalelse om, at "jeg har indrettet min bevidsthed på hele tiden at være i anden række", sagde jeg: "Deres Kongelige Højhed, jeg kan sige, at i den henseende deler De skæbne med de fleste andre danske mænd", lyder det i udtalelsen.

I mange år beklagede prins Henrik, at han ikke kunne få titel som konge eller kongegemal. Ifølge ham var det et udtryk for manglende ligestilling.

Prins Henrik afgik ved døden tirsdag aften på Fredensborg Slot. Tidligere tirsdag var prinsen blevet overført fra Rigshospitalet, hvor han havde været indlagt i længere tid på grund af alvorlig sygdom.

Som tidligere statsminister er Anders Fogh Rasmussen et af de mennesker, der har haft mulighed for at være tæt på prins Henrik. Og det er et jovialt menneske, som ifølge Fogh nu ikke er blandt os længere.

- En spændende og sprudlende bordherre, hvad enten han diskuterede "Vild Med Dans" med Anne-Mette (Fogh Rasmussens hustru, red.) eller vindyrkning med mig og beredvilligt forklarede, hvordan han i sin tid fik renset karrene til Rosenborg-vinen og gjort den drikkeklar igen, skriver Fogh i udtalelsen.

Anders Fogh Rasmussen var statsminister fra 2001 frem til 2009, hvor han forlod posten til fordel for en post som generalsekretær i forsvarsalliancen Nato. Han fratrådte i 2014 og grundlagde derefter rådgivningsfirmaet Rasmussen Global.