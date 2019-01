Første stolpe til 70 kilometer vildsvinehegn hamres i jorden

Mandag formiddag begynder opførelsen af det 70 kilometer lange vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse.

Klokken ti graves det første af mange stolpehuller til det halvanden meter høje hegn, som et politisk flertal på Christiansborg har banet vejen for.

Hegnet skal sikre, at vildsvin inficeret med den frygtede svinesygdom afrikansk svinepest ikke når til Danmark.

Hvis det sker, kan det koste Danmark op til 11 milliarder kroner til håndtering af smitten og tabte eksportindtægter for landbruget.

Vildsvinehegnet har høstet massiv kritik blandt andet fra grønne organisationer, der mener, at hegnet mere er symbolpolitik frem for en reel løsning på smittetruslen.

Mogens Dall, der er formand for LandboSyd, mener, at hegnet er et af flere tiltag, der gør, at han og landets øvrige landmænd kan sove roligere om natten.

- Det er en del af forsikringspolicen mod afrikansk svinepest. Du forsikrer også dit hus mod brand, selv om det nok aldrig kommer til at brænde, siger han.

Afrikansk svinepest er konstateret i flere lande, blandt andet Polen, de baltiske lande og senest Belgien.

I Frankrig har myndighederne planer om at rejse et vildsvinehegn mod Belgien. Franske soldater er udkommanderet til at lokalisere vildsvin, som jægere så efterfølgende skal skyde.

Frygten går på, at et inficeret vildsvin krydser grænsen og fører smitten med sig.

I det øjeblik der konstateres svinepest, vil den danske eksport af svinekød lukke.

- Det vil betyde ruin og arbejdsløshed for op mod 33.000 mennesker, der er beskæftiget i fødevareklyngen, siger Mogens Dall.

Vildsvinehegnet kan næppe gøre Danmark helt fri for vildsvin, vurderer han.

Men det kan ifølge landboformanden holde antallet nede på et niveau, så risikoen for, at vildsvin bringer sygdommen videre, mindskes.

Det er Fredericia-firmaet Ser Hegn, der har opgaven med at bygge hegnet til en pris på 30,4 millioner kroner.

Mens de første stolper kommer i jorden, indleder myndighederne samtidig en storstilet øvelse for at trykprøve beredskabet omkring svinepest.

Øvelsen går ud på at simulere, at Danmark bliver ramt af den frygtede husdyrsygdom.

En lang række myndigheder og virksomheder er involveret i øvelsen, der varer fire dage.

Vildsvinehegnet ventes færdig til efteråret.