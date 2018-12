Første kæmpemølle snurrer i Danmarks største vindmøllepark

Når danskerne tænder ovnen juleaftensdag for at klargøre julemiddagen, så er det for en ikke ubetydelig del af befolkningens vedkommende helt ny vindmøllestrøm, der sætter julemaskineriet i gang.

Sent søndag aften satte energiselskabet Vattenfall nemlig gang i den første af 49 kæmpevindmøller i vindmølleparken Horns Rev 3 ved den jyske vestkyst.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Vindmølleparken vil, når den står færdig, være Danmarks største og producere strøm til intet mindre end 425.000 husstande.

- Det er en af de bedste julegaver, man kan få. Vi er glade for og stolte over, at parken nu begynder at levere strøm til danskerne. Det er et vigtigt skridt mod en fossilfri fremtid for både Danmark og Vattenfall, siger Michael Simmelsgaard, Vattenfalls landechef i Danmark.

Vattenfall forventer at opstille og igangsætte yderligere to vindmøller i løbet af juleaftensdag.

Når Horns Rev 3 er i fuld drift, vil de 49 kæmpemøller øge den årlige danske elproduktion fra vind med godt 12 procent.

Med en højde på 187 meter og en vægt tæt på 1500 ton er møllerne i den nye vindmøllepark betydeligt større end de vindmøller, der i øjeblikket producerer strøm ud fra den jyske vestkyst.

- Etableringen af havmølleparken er en kæmpe operation, som involverer mange skibe og arbejdspladser. Vi har stor fokus på personalets sikkerhed, og næste skridt er nu at få de resterende møller installeret og tilsluttet, siger Michael Simmelsgaard.

Møllerne er produceret af Vestas og udskibet fra Esbjerg Havn.

Ud over Horns Rev 3 er Vattenfall, der er Danmarks største udvikler af havvind, også involveret i havmølleparkerne Vesterhav Syd og Nord ud for den jyske vestkyst samt Kriegers Flak i Østersøen.