Følg med live: Nu vælger Venstre ny formand og næstformand

Venstre har ikke oplevet et opgør så hårdt, som det mellem Lars Løkke og Kristian Jensen, siger Claus Richter under Venstres ekstraordinære landsmøde. Følg med live her.

Venstre er selv ansvarlig for den tumultariske periode, som partiet har været igennem efter sommerferien.

Det siger partiets partisekretær Claus Richter, da han lørdag formiddag byder velkommen på Venstres ekstraordinære landsmøde i Herning, hvor der skal vælges en ny formand og næstformand.

- Der er ikke andre steder at skubbe ansvaret hen. Der er sagt og skrevet ord, der måske bare skulle have været tænkt. Men alt det er der ikke noget at gøre ved nu, siger han.

I slutningen af august forlod både forhenværende formand Lars Løkke Rasmussen og afgående næstformand Kristian Jensen deres poster på et dramatisk hovedbestyrelsesmøde.

- Aldrig før har vi i vores parti oplevet en formand og næstformand i et så konfronterende og brutalt opgør. Og aldrig før har vi oplevet at baglandet har reageret så skarpt, siger Claus Richter i sin tale.

- Ingen, heller ikke danskerne uden for vores parti, er ladt i tvivl om, at det har været ubarmhjertigt hårdt. Enden på det blev som bekendt, at både Lars og Kristian har valgt at træde tilbage.

Han takkede både Lars Løkke Rasmussen, som ikke er til stede ved landsmødet, og Kristian Jensen. Sidstnævnte er til stede i rollen som fungerende partiformand.

De Venstre-medlemmer, som er tilstede i Herning, klappede kort og taktfast af Løkke og Jensen, mens partiet venter med den officielle tak til det ordinære landsmøde i november.