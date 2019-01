De kan komme pludseligt, de blå blink og høje sirener. Derfor er det vigtigt at vide, hvad man skal gøre, hvis man møder et udrykningskøretøj ude i trafikken. Få minutter kan nemlig være altafgørende for de mennesker, der venter på hjælp.

Giv plads Hvis der kommer udrykningskøretøjer, så træk ind til siderne. Hvis du kører i glidende trafik, skal du altid sørge for at trække til højre. Det giver udrykningen mulighed for at passere venstre om. Derfor er det også vigtigt, at du kommer væk fra overhalingsporet på motorvejen, hvis der er udrykning på vej. Hvis du derimod kører i tæt trafik eller holder i kø i venstre vejbane, skal du trække så langt ud til venstre, at udrykningskøretøjet kan passere imellem bilerne.

Giv andre mulighed for at trække ind Hvis du har plads foran dig, så kør frem og hold ind til siden der. Det giver bagvedkørende mulighed for også at trække ind.

Hold dig fra nødsporet Holder du i kø på motorvejen, kan det for nogle være fristende at tage turen forbi ad nødsporet, men det er både farligt og ulovligt. vælger du som bilist at holde i nødsporet, kan det spærre for udrykningskøretøjer. Dermed kan du være skyld i, at de i nød får hjælpen senere end ellers.

Blink Giv tegn med dine blinklys. Det gør, at udrykningskøretøjet kan se, at du har set den, og at du er ved at trække ud til siden. Du skal fortsætte med at blinke, indtil udrykningskøretøjet helt har passeret dig. Er du netop ankommet til ulykken som en af de første, eller holder du i kø som følge af ulykken, så sæt havariblinket til for at gøre andre bilister opmærksomme og begrænse skaden.

Stands bilen I nogle situationer kan det være mest hensigtsmæssigt helt at standse bilen for at lade udrykningskøretøjet komme forbi. Vurderer du, at det er nødvendigt at standse bilen, så er det i orden at gøre.

Rødt lys Når et udrykningskøretøj er på vej, er det vigtigt hurtigt og med overblik at afveje situationen. Det er tilladt at køre frem mod rødt lys, hvis det betyder, at der gives plads til udrykningskøretøjet, som dermed hurtigere kan komme frem. Dog er det vigtigt, at du først sikrer dig, at du ikke er til fare for andre, når du kører frem mod rødt.

Lyt til politiet Alle situationer er forskellige. Derfor er det vigtigt, at du lytter til de anvisninger, der er på stedet. Er der politieskorte med udrykningskøretøjet, skal du altid frem for alt følge politiets anvisninger.