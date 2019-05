Fodboldtalent sparker sig vej til Kraks Blå Bog

Det er ikke nok bare at være et kendt ansigt i Danmark for at blive optaget i Kraks Blå Bog. 15 minutters berømmelse udløser ikke en adgangsbillet. Det kræver noget mere. Noget særligt.

Og i år er 70 kvinder og 137 mænd blevet lukket ind i det gode selskab.

Torsdag udkommer dette års udgave af opslagsværket. Blandt de nye navne er tv-vært Timm Vladimir, USA-korrespondent på DR Steffen Kretz og fodboldspiller Pernille Harder.

26-årige Pernille Harder er tidligere kåret som både Europas og Verdens bedste kvindelige fodboldspiller.

Foruden velkendte navne favner Kraks Blå Bog også personer, der i det stille spiller en vigtig rolle i samfundet. Det forklarer digital chef Bolette Rud Pallesen fra Gads Forlag, der står bag udgivelsen af Kraks Blå Bog.

- Hovedkriteriet er, at det er mænd og kvinder, der inden for deres område yder en betydningsfuld og positiv indsats. Altså personer, der gennem deres liv og virke er med til at forme og tegne det Danmark, som vi kender.

En af de 70 nyoptagede kvinder i opslagsværket er Lotte Heise. Radiovært, entertainer og tidligere model. Da hun fik at vide, at hun ville blive optaget i Kraks Blå Bog, kom hun til at tænke på sin afdøde far.

- Han ville være blevet meget stolt. Og min mor, som stadig lever, blev meget, meget glad, da hun hørte om optagelsen, fortæller Lotte Heise.

Hun indrømmer, at hun ikke ved, hvad hun får ud af, at hendes navn er at finde på side 561 i det mørkeblå opslagsværk.

- Bliver man så inviteret til fede selskaber, eller bliver man inviteret med på en lystyacht til Cannes? Jeg ved det ikke, siger Lotte Heise.

Er man først blevet optaget i det eksklusive selskab, er man der som udgangspunkt til sin død. Dog er der eksempler på, at personer er blevet ekskluderet i forbindelse med en dom.

Det gælder blandt andet stifteren af Fremskridtspartiet, Mogens Glistrup, og iværksætter og folketingskandidat Klaus Riskær Pedersen.

- I dag bliver man ikke benhårdt taget ud af bogen. Hvis der falder en ubetinget dom, som er vanærende eller kaster et meget uheldigt lys på ens liv og virke, så vil vi gøre en redaktionel bemærkning i biografien, fortæller Bolette Rud Pallesen fra Gads Forlag.