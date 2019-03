Flygtninges jobchancer afhænger af hvor de bor

Der er markante kommunale forskelle på evnerne til at få flygtninge i arbejde. Det viser seneste opgørelse fra Udlændinge- Integrationsministeriet.

Beskæftigelse: Evnerne til at få flygtninge og familiesammenførte flygtninge i lønmodtagerarbejde varierer meget fra kommune til kommune. Det viser Udlændinge- og Integrationsministeriets opgørelse for fjerde kvartal 2018 over gruppen af flygtninge, der har opholdt sig tre år i Danmark.

Bedst ligger Frederiksberg Kommune, der har fået 66 procent af sine flygtninge fra den gruppe, der er opgjort, i arbejde, mens Ærø Kommune er i bund med 19 procent - her er flygtningeantallet dog så lille, at små udsving kan give store procentforskelle. Landgennemsnittet er 43 procent.

I Ledernes Hovedorganisation har man længe haft fokus på besværet med at tiltrække den nødvendige arbejdskraft. Tallene viser, det går den rigtige vej, mener organisationens sekretaritatschef, Berit Toft Fihl.

- Men de store kommunale forskelle springer i øjnene; det er alvorligt, at flygtningenes jobmuligheder i så høj grad afhænger af, hvor de bor, siger hun.

Efter hendes mening handler det om at få flygtningene tidligt i gang med bl. a. sprogundervisning og praktikforløb på arbejdspladserne og med tæt kontakt mellem kommuner og virksomheder.

- Der, hvor kommunerne er bindeled mellem flygtninge og virksomheder, lykkes det bedst. Jeg opfordrer kommunerne med de laveste beskæftigelsestal til at søge råd og fif i de kommuner, hvor det går godt, siger Berit Toft Fihl.