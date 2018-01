Flot buket - men ikke uden torne

- Vi så samme tendens sidste gang. Man kan tydeligt se centraladministrations fingre i det, statsministeren præsenterede. Vi opfordrer regeringen til at være mere kritisk over for centraladministrationen, der tydeligvis kun kan se et liv i de store byer, siger Kim Ruberg til avisen Danmark.

Det mener foreningen Danmark på Vippen, som arbejder for, at alle danskere, uanset hvor de bor, skal have samme muligheder. Dermed er udflytning af statslige arbejdspladser noget, foreningen lægger stor vægt på.

Regeringen gør klogt i at lytte til andre end centraladministrationen. Onsdagens omfordeling af statslige arbejdspladser tyder på, at det er man ikke i tilstrækkeligt omfang begyndt på.

- De arbejdspladser, der flyttes, fylder et hul i arbejdsmarkedet. Det arbejdsmarked består bl. a. af eksporterende virksomheder, som vi alle er afhængige af. De ligger ikke i København, men ude i det ganske land, og her efterspørger man kvalificeret og veluddannet arbejdskraft. Ved at etablere statslige arbejdspladser med en større geografisk spredning, kan man tilgodese denne efterspørgsel i form af medrejsende ægtefæller, siger Kim Ruberg.

Bortset fra disse konkrete kritikpunkter giver han point for, at det efter hans mening går i den rigtige retning.

- Det er godt, at man fortsat har ambitionen om at decentralisere. Men i mange tilfælde er det kun halve og kvarte styrelser og uddannelser, der rykkes. Man bør rykke i helheder, hvis det skal give mening og virkning, siger Kim Ruberg.

Han er tilsvarende skuffet over, at styrelser og uddannelser rykker ud i bidder.

Godt uddannelserne er med

Tilsvarende giver han stor applaus for, at at den aktuelle udflytningsrunde også rummer en række uddannelser:

- Vi har i en rapport fastslået, at 80 procent af alle uddannelser over gymnasieniveau ligger i de fire store universitetsområder. Vi ved også, at 70 procent af de unge, der flytter til de store universitetsbyer, bliver dér efter endt uddannelse. Det er katastrofalt for Danmark, eftersom de store virksomheder ligger andre steder.

- Umiddelbart kan det lyde ganske betydningsløst for den enkelte borgers hverdagsliv, om en styrelse eller uddannelse ligger det ene eller det andet sted. Er det ikke ligegyldigt for den enkelte, om Landbrugsstyrelsen ligger i København eller Augustenborg?

- Hvis vi ikke fortsætter med at rette op på ubalancen, sætter vi vores velstand over styr. Virksomheder er afhængige af at tiltrække arbejdskraft. Er den arbejdskraft ikke til stede, lukker de eller flytter til udlandet, og så er både deres indtægter og arbejdspladser tabte for Danmark. Dét har umådelig stor betydning for hver eneste af os, siger Kim Ruberg.