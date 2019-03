Flere og flere børn og unge får sovemedicin

Trods massivt politisk fokus på at reducere forbruget af sovemedicin til børn, fortsætter stigningen.

Det skriver Berlingske på baggrund af tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

I 2017 var 9570 børn og unge under 18 år brugere af den receptpligtige sovemedicin melatonin. Det er en stigning på fire procent fra året før.

Ser man lidt længere tilbage på udviklingen fra 2011 til 2016, steg antallet af brugere i aldersgruppen med 99 procent, fremgår det af Ugeskrift for Læger.

Børnelæge Jesper Brandt Andersen, der har fyldt udviklingen tæt, kalder udviklingen bekymrende.

- Det er en bekymrende udvikling, vi ser, og der er klart brug for at gøre noget for at bekæmpe den. Medicin er ofte den letteste løsning, men det er langtfra den bedste, siger børnelægen til Berlingske.

Ifølge Berlingske viser adskillige undersøgelser, at medicinen ikke har nogen nævneværdig positiv effekt på børnenes søvn. Der er desuden usikkerhed om, hvorvidt medicinen kan give alvorlige bivirkninger på sigt.

De fleste børn og unge, der får ordineret sovemedicin, er i behandling for psykiatriske diagnoser som autisme og adhd. Der er dog også frygt for, at medicinen i stigende omfang gives til ellers raske børn.

I 2017 var det en fjerdedel af de børn og unge, der for første gang indløste en recept på melatonin, der ikke havde en diagnose eller et medicinforbrug, der ellers kunne foranledige brugen af sovemedicinen.

I 2016 blev der sat gang i undersøgelser af, hvorfor flere børn og unge tager sovemedicin, der ellers er beregnet til ældre.