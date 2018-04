Fiskernes historier bliver gemt

En del af disse fortællinger præsenteres for de besøgende, men langt fra alle. Resten af historierne lægges løbende på museets hjemmeside, og samtlige fortællinger arkiveres og gemmes i museets arkiver, så man også i fremtiden kan få et indblik i, hvordan fiskerne i Esbjerg arbejdede, levede og tænkte.

Storhedstid: Et afrikansk ordsprog siger, at når et menneske dør, brænder et helt bibliotek ned. Derfor er det vigtigt, at de fortællinger, Esbjerg-fiskerne har leveret til jubilæumsudstillingen på Fiskeri- og Søfartsmuseet, gemmes for eftertiden.

Udstillingen har historisk værdi

Esbjerg Havn mistede for alvor sin status som fiskerihavn i 2007, da det var slut med at lande store mængder fisk.

I starten fiskede fiskerne bare løs og gav deres fiskepladser forskellige navne. Så kom EU's fiskeri-kvoter, og der blev sat begrænsninger på, hvor og hvor meget man måtte fiske. En del af Esbjergs gamle fiskere er i dag døde. En enkelt af dem, der blev interviewet til udstillingen, døde, mens udstillingen var under opbygning, og direktør for Fiskeri- og Søfartsmuseet, David Dupont-Mouritzen, frygter, at der om fem-ti år ikke vil være nær så mange fiskere tilbage i byen, som der er i dag.

Derfor hastede det med at få udstillingen "Danmarks vildeste fiskereventyr" stablet på benene.

- Det gælder om at få skrevet alt det ned om fiskerne, vi kan, mens de stadig lever. Vores udstilling er vigtig i mere end én forstand. Den sætter et officielt punktum for Esbjergs gigantiske fiskerieventyr, og den dokumenterer, hvordan det var at være fisker i Esbjerg, mens eventyret stod på. Den viden vil man også kunne gøre brug af i fremtiden, fastslår han.

