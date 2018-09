Fiskeripolitiske indslag er del af nytårskure for Løkkes fond

I mindst ét tilfælde har Lars Løkke Rasmussen svaret som statsminister i forbindelse med nytårskur for fond.

Det er ikke kun penge, der bliver samlet ind på de nytårskure, som fiskerierhvervet siden 2014 har holdt i Thyborøn for statsminister Lars Løkke Rasmussens fond for udsatte drenge.

For arrangørerne handler det også om at fortælle Løkke om fiskeriets problemer. Det skriver Information lørdag.

Siden den første nytårskur har taler og sketches om fiskeriets udfordringer været et fast indslag. Det siger skibsmægler Ture Korsager til avisen. Han er ejer og administrerende direktør i Atlantic Shipping A/S.

I mindst ét tilfælde har Lars Løkke Rasmussen svaret i sin egenskab af statsminister.

Under nytårskuren i 2017 tog han således ordet efter en sketch. Sketchen havde handlet om fiskeriets bekymringer vedrørende brexit.

Statsministeren kvitterede ved at sige, at han nok skulle "tage den gule førertrøje på". Han tilføjede, at han ville styre Danmark sikkert gennem forhandlingerne om brexit.

I Løkkefondens efterfølgende referat af nytårskuren stod der intet om det fiskeripolitiske indslag.

Det er Korsager, der sammen med fisker og skibsreder John-Anker Hametner Larsen, har stået for de omtalte taler og sketches. De har også begge støttet Løkkefonden med donationer ved nytårskurene.

Ture Korsager har ifølge Information valgt at lade sig interviewe i håb om at afdramatisere arrangementerne.

Socialdemokratiets fiskeriordfører Simon Kollerup kalder de nye oplysninger for "en alvorlig udvikling".

Statsministeren har ifølge Kollerup givet Folketinget indtryk af, "at de her arrangementer ikke handlede om politik, og at han deltog i dem som privatperson".

- Nu viser det sig, at formålet med nytårskurene har været politik, siger ordføreren til Information.

DF's Ib Poulsen mener også, at de nye oplysninger stiller Løkkes hidtidige forklaringer i et dårligt lys.

Information har ikke kunnet få en kommentar fra Lars Løkke Rasmussen. I en mail til avisen skriver Løkkefondens direktør, Frederik Meyer:

- Eftersom Løkkefonden ikke er arrangør, er Løkkefonden ikke ansvarlig for hverken agenda eller indhold i det hele taget.