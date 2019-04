Fiskeriminister: Jeg har rettet op på fejl og mangler

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) har gjort alt for at rette op med klare regler og afrapporteringer, siden hun i efteråret blev klar over, at storfiskere har fået adgang til at tonsvis af muslinger, mens små fiskere fik nej.

- Der har manglet regler omkring forsøgsfiskeri, der har været rod i forvaltningen, og der har været en vilkårlighed. Da jeg bliver bekendt med det, får jeg indført nogle principper for, hvordan forsøgsfiskeri kan foregå, siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V).

Det er Berlingske, som har afdækket, hvordan myndighederne i en årrække har givet nogle af landets største muslingefiskere unik adgang til at fiske i Storebælt.

Fiskerne har ifølge avisen tilsyneladende bare kunnet ringe til embedsmænd og få adgang til fangsterne.

De ekstra muslingefangster er givet gennem et såkaldt forsøgsfiskeri, som i flere måneder ad gangen har givet Danmarks største muslingefiskere mulighed for at fange blåmuslinger i udvalgte områder.

Ib Poulsen, som er fiskeriordfører i Dansk Folkeparti, er træt af, at fiskeriordførerne først er blevet orienteret om sagen i sidste uge, efter at Berlingske havde kontaktet Eva Kjer Hansens ministerium.

Spørgsmål: Hvorfor har du ikke informeret ordførerne tidligere?

- Jeg har ikke noteret mig nogen interesse fra Ib Poulsens side i forhold til forsøgsfiskeri. Jeg har sørget for at få rettet op på den mangel, der har været, siger fiskeriministeren.

Dansk Folkeparti har indkaldt Eva Kjer Hansen i et hastesamråd for at få en forklaring.

Spørgsmål: Kan Ib Poulsen få nogle svar på samrådet, som kan dæmpe hans kritik?

- Der har manglet regler for forsøgsfiskeri, og derfor har der i årevis været en administration, som jeg synes, er helt uacceptabel. Og da jeg bliver bekendt med det, så sørger jeg jo for at rette op på de fejl og mangler, som vi synes, der er, siger hun.

- Det er jo det ansvar, jeg har som minister - at rette op på tilliden til forvaltningen. Det fortsætter jeg ufortrødent med. Og skulle der fra ordførernes side være ønske om ændringer, så vil jeg som sædvanligt lytte til, hvad der skulle være af ønsker om ændringer.