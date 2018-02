Fiskerebellen fra DF: Jeg lader mig ikke kue

Kvotekongerne

Det var Dansk Folkepartis Ib Poulsen, der satte ild i sagen om kvotekongerne, som statsminister Lars Løkke Rasmussen er blevet hvirvlet ind i. I denne uge blev det hele lidt for meget for fiskeriordføreren, så han måtte krybe i ly for en kort stund.

Når statsminister Lars Løkke Rasmussen igen har fået sat sin dømmekraft på spil i sagen om hans relationer til stenrige storfiskere, er der én mand, som er den udløsende faktor.

Dansk Folkepartis fiskeriordfører Ib Poulsen er normalt en af de stille eksistenser på Christiansborg, der sidder på sit lille kontor på den smalle gang helt oppe under taget i sidebygningen Provianthuset og passer sit arbejde på et politikområde, der sjældent finder vej til de brede masser.

Det gjorde det, da han i december 2016 fik nok af at føle sig skidt behandlet af daværende fiskeriminister Esben Lunde Larsen (V) og i stedet kastede sig ind i et tæt parløb med socialdemokraten Simon Kollerup. Sammen lavede de en aftale uden om regeringen. Nu skulle de såkaldte kvotekonger stækkes.

I en nøddeskal var situationen nemlig den, at mens der i firserne og halvfemserne var for mange fiskere til for få kvoter, var det i nullerne vendt til, at der var ganske få fiskere med rigtigt mange kvoter. Kvotekongerne. De små fiskere gik mod udryddelse og fiskelejer lukkede en masse.

Ib Poulsen er selv småfisker på hobbybasis og lander sine fisk ved Stenbjerg på den nordvestlige skulder af Jylland. Simon Kollerup er vokset op ved fiskerlejet Lild en times tid længere sydpå. Og de er begge valgt i Nordjyllands Storkreds.

Og i oktober 2015 så de en dokumentarudsendelse på DR, "Kvotekonger og småfisk", som fik dem op af stolen. Her var en sag for en fiskeriordfører. En sag, der endte med at få strippet minister Esben Lunde Larsen for en tredjedel af sin portefølje og få en statsminister til at blive kaldt i samråd i to omgange for at blive udspurgt om sms'er, fester, sommerhusophold, bidrag til Løkkefonden og uformelle møder - alt sammen med eller fra kvotekonger.

Ib Poulsen havde kørt forhandlingerne og lavet aftalen med socialdemokraterne og uden om regeringen med sin ledelse fra DF i ryggen. Den rygdækning forsvandt, da han til Ritzau sagde, at det billede, der stod tilbage, var, at "man har købt sig adgang til at få indflydelse på regeringens førte politik". Så tæt på en anklage om korruption, man kan fremsætte uden at sige det ligeud.

Så var helvede løs, Venstres muskelmand Claus Hjorth Frederiksen gik ud og hamrede Ib Poulsen i gulvet, og partiformand Kristian Thulesen Dahl måtte vælge mellem at stå på mål for statsministeren eller sin fiskeriordfører. Han valgte statsministeren. Og Ib Poulsen valgte at trække sine udtalelser tilbage.

Efter at være blevet kværnet gennem mediemøllen hele onsdag i den forgangne uge trak Ib Poulsen stikket og gik i hi. Han meldte sig syg, blev væk fra gruppemøde og brændte aftaler. Sent torsdag fik avisen Danmark en sms: "Ring i morgen formiddag efter 10, så har jeg overskud til at tale."