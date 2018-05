Fire ud af ti østarbejdere i Danmark vælger en gul fagforening

Østarbejdere: Siden østarbejderne begyndte at strømme ind over de danske grænser i 2004, har arbejdet med at organisere de mange nye østeuropæiske kolleger givet danske fagforeninger grå hår i hovedet. Nu viser en ny afhandling fra Forskningscenter for Arbejdsmarkeds og Organisationsstudier (FAOS), at 57 procent af de østarbejdere, der har været i Danmark i mindst fem år, er medlem af en fagforening.

Det nye studie viser dog også, at fire ud af ti østarbejdere vælger at blive medlem af en gul fagforening, og det vækker ikke glæde i 3F, skriver Avisen.dk.

- Vi er ikke tilfredse med, at så mange vælger en gul fagforening. Det bliver vi aldrig. Vi har en ambition om, at enhver lønmodtager finder det naturligt at være medlem af 3F, hvis man arbejder indenfor et af vores områder, siger forbundssekretær i 3F, Henning Overgaard, til Avisen.dk.

Han understreger dog, at han ikke finder den nye udvikling overraskende.