Fire ud af fem pædagoger: Vi mangler tid til arbejdet

En undersøgelse fra Bupl viser, at pædagogerne oplever, at de ikke har tid nok til børnene i institutionerne.

Selv om et barn i daginstitutionen græder, er det ikke sikkert, at der er hænder nok til at tage sig af det i situationen. Der er nemlig for få hænder til de mange småbørn. I hvert fald hvis man spørger pædagogerne.

En ny undersøgelse fra pædagogernes landsforbund Bupl, viser blandt andet, at fire ud af fem pædagoger i løbet af en uge oplevede, at der var for få medarbejdere til opgaverne.

Samtidig mente tre ud af fem, at de ikke kunne drage tilstrækkelig omsorg for børnene på grund af personalemangel.

Resultaterne er alarmerende, mener formand for Bupl Elisa Rimpler.

- Det har store konsekvenser for børnene, når pædagogerne ikke har tid nok til dem. Det handler om den hele basale omsorg for børnene, siger hun.

Blandt andet skal pædagogerne hjælpe børnene med at få et godt sprog, indgå i fællesskaber og styrke deres motoriske udvikling.

- Mange af de her ting er afgørende byggesten for resten af deres liv og for et godt børneliv her og nu. Det risikerer vi, at de går glip af, siger Elisa Rimpler.

Undersøgelsen er gennemført i perioden fra 26. februar til 12. marts. Undersøgelsen er sendt til BUPL's 33.374 medlemmer, som arbejder med børn i førskolealderen.

13.949 har svaret på alle spørgsmål, og da besvarelserne stemmer med den demografiske fordeling af medlemmerne, er resultatet ifølge Bupl repræsentativt.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) tager undersøgelsens resultater alvorligt.

- Undersøgelsen er et billede af, at mange pædagoger føler sig utilstrækkelige, siger hun til Politiken.

Konservative har foreslået, at der oprettes en pulje, som daginstitutionerne kan søge midler hos til at dække ind med mere personale i ydertimerne.

- Det er vigtigt at sige, selv om der er meget fokus på minimumsnormeringer lige nu, at jeg konstaterer, at der ikke er et flertal for at indføre minimumsnormeringer, hverken i den blå eller røde side af folketingssalen, siger hun til Politiken.

Gruppeformand i SF Jacob Mark mener ikke, at ministerens forslag er tilstrækkelige.

- Resultaterne er skidt for os alle. Man påvirker et helt menneskes liv ved at sikre en god start på livet. Derfor er det helt katastrofalt, at man i så mange år har sparet.

Jacob Mark peger på minimumsnormering som et første skridt mod at løse problemerne. Desuden har han kaldt ministeren i samråd om sagen.

Hos De Radikale mener børneordfører Lotte Rod, at Christiansborg bør finde penge og lovgive på området.

- Man skal tage denne undersøgelse alvorlig. Den viser, at der hver dag er børn i vores institutioner, der ikke får de smil og de kram, de har brug for, fordi der er for få voksne, siger hun og fortsætter:

- Det vil koste to milliarder kroner om året at få ordentlige normeringer, og de penge er der ikke i kommunerne. Derfor kommer der ikke til at ske noget, før vi finder pengene på Christiansborg.