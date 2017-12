Fire ministre vil lære danske børn deres land bedre at kende

"Kend dit land" er titlen på det ambitiøse dannelsesprojekt, som fire ministre nu lancerer for at lære danske børn i 4. klasse mere om deres eget land.

Danmarkskendskab: Forfatter og historieprofessor Henrik Jensen slog i sin bog "Derfra vores verden går" fast, at danskerne i årtier har forsømt det danske. Vi har haft mere fokus på den store verden, på globaliseringen, og overset vores nationale rødder.

Det er den samme holdning, der nu får fire ministre i Lars Løkkes regering til at søsætte et storstilet projekt, der skal få børn og unge til at interessere sig mere for Danmark.

I en fælles kronik i avisen Danmark i dag lancerer Venstre-minister Esben Lunde Larsen, den konservative Mai Mercado sammen med Liberal Alliances Mette Bock og Merete Riisager en række tiltag, der skal gøre dansk kultur, dansk historie - og det danske land mere attraktivt for en ny generation.

- Hvis Danmark også i fremtiden skal hænge sam men som et fællesskab med et fælles folkestyre, er det vigtigt, at vi fortsat har en opfattelse af, at vi både er ét land og ét folk, på trods af alle forskellene. Kender man ikke Danmark - og dermed sig selv - hvordan skal man så kunne rumme forskellighed i en verden med mange kulturmøder? skriver ministrene.

Projektet, som har fået navnet "Kend dit land", vil helt konkrete sende børn i 4. klasse med bus rundt i landet. Første del bliver et pilotprojekt i efteråret næste år, hvor alle elever i 4. klasser i fem udvalgte kommuner vil få denne mulighed for at komme på tur til en række kultur- og naturtilbud over hele landet.

Kommunerne bliver først valgt ud i løbet af foråret, og for initiativtagerne er det vigtigt, at man spiller med lokalt.

- Det er op til kommunerne at tilrettelægge de mest lærerige og underholdende forløb, og så udnævner vi på baggrund af deres ansøgninger de fem kommuner, skriver ministrene i kronikken.

De venter sig meget af projektet. Det er et nødvendigt tiltag som modspil til tidens digitale verden, hvor mange unge bruger mange af deres vågne timer på computer og mobil - og hvor det ikke længere er noget sjældent eller eksotisk at rejse til fjerne lande. Politikerne beklager, at mange kommer oftere på ferie under sydens sol end i deres eget land - og at mange forsømmer muligheden for at tage ud og udforske, hvad Danmark gemmer på.

Derfor ser de også projektet "Kend dit land" som en dannelsesrejse, der kan åbne de unges øjne for værdierne i det landskab og den historie, de i virkeligheden er meget tættere på, end mange aner.

På busturene forestiller ministrene, at der kan indlægges undervisning og besøg af personer, der er relevante for turens mål, men de understreger, at de ikke vil blande sig i de tilbud, som de deltagende kommuner får strikket sammen.

- Vi skal ikke være så indadvendte, at vi slet ikke ser andre. Men vi skal heller ikke være så udadvendte, at vi glemmer os selv. Vi skal stå på to ben, og heldigvis er det stadig sådan, at danske børn og unge har appetit på at opleve hele landet, skriver ministrene.