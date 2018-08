Overblik over dette års rekorder

Maj endte med at være den varmeste og mest solrigeste maj måned, der nogensinde er blevet målt. Vi havde i år en middeltemperatur på 15,0 grader, hvilket er 4,2 grader over normalen og samtidig det højeste, DMI har målt, siden de begyndte målingerne i 1847. Vi fik desuden den solrigeste maj siden DMI's første målinger i 1920.Juni i år bliver den varmeste og solrigeste i 26 år, og blev samtidig den tørreste nogensinde målt. Juni måned endte med en middeltemperatur på hele 16,5 grader, og var den varmeste juni siden 1992 (17,3 grader) og den sjettevarmeste juni, siden den første temperaturmåling i 1874.Juli måned endte som den solrigeste juli nogensinde målt. Det blev til 339 timer, hvilket svarer til, at vi har fået 10 timer og 56 minutters sol om dagen. Til sammenligning er normalen for hele juli 196 timer, det der svarer til 6 timer og 19 minutters sol om dagen.Middeltemperatur lå på 19,2 grader i gennemsnit, og derfor ender juli måned som den 4. tørreste og 4. varmeste af slagsen. Det blev til 14,7 sommerdøgn i juli, en kontrast til de 0 sommerdøgn, vi havde sidste år i måneden.