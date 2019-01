Fire børn kan miste synet efter fyrværkeriskader nytårsaften

Igen i år har en række personer måttet en tur på hospitalet for at få behandlet en øjenskade efter at have været i nærkontakt med nytårsfyrværkeri. Overlæge Jørgen Villumsen fra Rigshospitalets Øjenklinik på Glostrup Hospital har til opgave at gøre status på skaderne. Her er han i gang på operationsstuen sammen med tre kolleger i december 2018.