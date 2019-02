Finansminister tror på sundhedsaftale med Alternativet og DF

Det er en optimistisk finansminister, der kommer ud af forhandlingslokalet i Finansministeriet, hvor regeringen, Dansk Folkeparti og Alternativet tirsdag morgen har forhandlet om regeringens sundhedsreform.

Alternativet og Dansk Folkeparti har begge accepteret regeringens præmis om at nedlægge regionerne i bytte for et sundhedssystem, der skal være mere decentralt.

Partierne er uenige om definitionen af decentralt. Men finansminister Kristian Jensen (V) er positiv og har ambitionen om, at der kan landes en bred aftale inden et valg.

- Det vigtigste er, at de (DF og Alternativet, red.) kan se for sig, at det kan ende med en aftale, og det synes jeg, at det tyder på, siger Kristian Jensen.

Alternativet ønsker, at psykiatri fylder mere. Derudover vil de gerne have, at borgerne og bæredygtighed også får en større rolle i sundhedsvæsenet.

- Det er ikke problemer, som jeg ikke kan se mig selv i overhovedet. Jeg tror faktisk godt, vi kan lave en ramme, siger han.

Kristian Jensen mener, at det vil gøre aftalen mere langtidsholdbar, hvis der er et bredt forlig bag aftalen. Og derfor vil regeringen lytte til, hvad Alternativet kommer med.

- Indtil videre er de ikke kommet noget, som jeg ikke kan se mig selv i. Jeg tror, vi kan komme ret langt i forhold til at lave en bred aftale, siger han.