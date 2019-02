Film med Dyrholm i hovedrollen vinder internationale priser

Det har været en hektisk og god uge for holdet bag den danske film "Dronningen".

Filmen er rendt med fire priser ved internationale filmfestivaler og har fået premiere på den prestigefyldte amerikanske filmfestival Sundance.

"Dronningen" fik efter sin premiere store roser fra anmeldelser i store filmmagasiner i verden. Det blev også til en enkelt pris på Sundance Film Festival.

Filmen løb med "Audience Award: World Cinema Dramatic", der er publikumsprisen på Sundance.

Trine Dyrholm, der spiller hovedrollen i "Dronningen", var i Göteborg lørdag aften, hvor hun kom på scenen.

Den danske skuespiller modtog den nystiftede "Dragon Award Bedste Skuespillerpræstation" ved Göteborg Film Festival.

Det er første gang, at prisen uddeles. Den uddeles på tværs af køn.

Filmen fik også hovedprisen ved festivalen, "Dragon Award Bedste Nordiske Film". Her var instruktøren May el-Toukhy på scenen for at modtage prisen og pengepræmien på en million svenske kroner.

Juryens var da også klar med fine ord omkring filmen:

- Vinderen er en film med mange lag, som udfordrer vores forestillinger om de moralske og seksuelle kræfter, som findes i en tilsyneladende velfungerende familie, lød det i motiveringen til prisen.

- Den tager os med ned i kaninhullet, hvor vores skjulte længsler bor og afslører karaktererne i al deres mørke kompleksitet.

Filmen løb også med "Publikumsprisen" ved Göteborg Film Festival.

I "Dronningen" følger vi Anne, der er en succesfuld advokat og lykkelig gift med lægen Peter.

Men Anne sætter alt over styr, da hun forfører sin 17-årige stedsøn.

Magnus Krepper og Gustav Lindh spiller også med i filmen, der er skrevet af Maren Louise Käehne og May el-Toukhy.

Der var mere dansk succes ved Sundance Film Festival, hvor den danske film "Cold Case Hammarskjöld", der er instrueret af Mads Brügger, vandt prisen for bedste instruktion i konkurrencen for internationale dokumentarer.

"Cold Case Hammarskjöld" er en dokumentar, der undersøger omstændighederne vedrørende tidligere FN-generalsekretær Dag Hammerskjölds død i 1961.