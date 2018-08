Fik Trump i virkeligheden den presse-sammensværgelse, han har fablet om?

Han har fablet om det ved utallige lejligheder. Trump har fremstillet den frie presse som "folkets fjende", der i en nærmest verdensomspændende sammensværgelse forsøger at gøre livet surt for ham med "fake news", "fritopfundne kilder" og "uhæderlighed".

Angrebene på pressen falder som regel sammen med, at Trumps vrøvlehistorier har vokset sig så store i munden på ham, at enhver har kunnet se, at der var noget galt. For eksempel da han sagde, at amerikanerne betaler den højeste skat i verden, og at hans bog, "The Art of The Deal", er verdens mest solgte business-bog nogensinde. (Listen over Trumps 100 største løgnehistorier i 2017 ligger på www.nytimes.com).

Men i denne uge forærede den frie presse ham et argument, som i den rigtige indpakning kan lanceres som en presse-sammensværgelse mod USA's præsident.

100 amerikanske dagblade gik i torsdags sammen imod Trumps udstilling af pressen som folkets fjende. I Danmark deltog eksempelvis Politiken, Kristeligt Dagblad og Berlingske i den fælles front.

Politikens chefredaktør, Christian Jensen, understregede i sin leder, at hans støtte til sine amerikanske kolleger ikke udsprang af medlidenhed: "Det er af en dybfølt bekymring for, hvordan USA's præsident konstant misbruger sit embede til at dæmonisere den frie presse", skrev Christian Jensen.

Nu er der så heller ingen grund til at have specielt ondt af den amerikanske presse. I denne uge lancerede den Trump-venlige tv-kanal, Fox News, historien om, at Danmark er ved at bryde sammen, fordi ingen gider at arbejde.

Fox Business Network er USA's mest sete erhvervskanal, og programvært, Trish Reagan, begynder sit Danmark-indslag med at sige, at topskatten i Danmark i 2015 var på 56 procent og konkluderer, at det betyder, at alle reelt arbejder for staten. Dernæst siger hun, at det i 2013 kun var i tre ud af 98 kommuner, at over halvdelen af befolkningen var i arbejde.

Ifølge Danmarks Statistik er det rent vrøvl. Beskæftigelsesprocenten var i 2013 på lige under 67 procent for danskere mellem 16 og 64 år. Den er steget til 70,1 for lønmodtagere.

Indslaget fik da også både Socialdemokraterne og Venstre ud af startboksen. Dan Jørgensen (S) lavede sin egen protest-video, der gik verden rundt, og finansminister, Kristian Jensen (V), skrev på Twitter (oversat fra engelsk):

"Så danskere vil ikke arbejde? Danmark ligger 11 pladser højere oppe end USA ifølge OECD! Vi arbejder meget mere end amerikanerne, og samtidig er vi udnævnt som en af verdens bedste til at balancere arbejde og fritid. Du skulle tage at besøge Danmark, hvis du tør blive udfordret af fakta @trish_reagan".

Der er med andre ord god grund til at diskutere substansen i journalistikken. Historierne skal selvfølgelig være sande. Det er mere Donald Trumps fremstilling af pressen som en stor sammenhængende masse med en fælles dagsorden om at genere ham, der er grund til at gøre oprør mod. Den frie presse skal jo netop være fri.

Spørgsmålet er bare, om man bedst protesterer mod Trumps opfattelse af pressen ved, at flere end 100 aviser på tværs af Atlanten skriver Trump-kritiske ledere på samme torsdag. Eller om Trump nu netop har fået den presse-sammensværgelse, han har fablet om.