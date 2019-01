Victor Pagh Jensen, 25

- Jeg synes, det er fantastisk. Jeg vil gerne have muligheden for at bruge tid med mit barn i starten, når det sker, siger Victor Pagh Jensen, der studerer til energiteknolog og bor i Odense.

- Min bror har selv fået et barn for et år siden, hvor han arbejdede for at få mere i barsel, så jeg ser det som noget positivt. Til gengæld er det lidt et problem, at ugerne frafalder, hvis man ikke tager dem. Så synes jeg, de burde overgå til moderen.