Vejle: Det kan være både træls og søvndyssende at sidde i kø på motorvejen, men når køen så endelig ophører, skal man bruge hovedet.

Det er budskabet fra Sydøstjyllands Politi, efter at flere bilister var involveret i uheld, da motorvejen blev genåbnet i sydgående retning fredag formiddag på Vejlefjordbroen.

Her havde først alle og siden et enkelt spor været lukket i forbindelse med oprydningsarbejdet ved ulykken i nordgående spor.

Da trafikken så blev åbnet mod syd, var der i alt fem bilister, der var involveret i mindre uheld.

- Der er tale om følgeuheld, fordi folk bliver for ivrige og bare skal afsted, siger vagtchef Jørn Lindhardt og beder folk om at tænke sig om og køre med omtanke.

Han tilføjer, at der har været to lignende uheld i nordlig retning.

- Bilisterne gør det værst for dem selv. Når man endelig får løsnet op for trafikken, så sker der et uheld igen, og så er der igen en vognbane spærret, konkluderer vagtchefen.

I samråd med Vejdirektoratet har Sydøstjyllands Politi lavet en hastighedsbegrænsning på 80 kilometer i timen i Vejlefjordbroens sydlige spor.

- Det er for at sikre, at der ikke sker for alvorlige kiggeuheld, siger Jørn Lindhardt.