Farvel til sommervarmen: Meteorologerne varsler kraftig regn søndag

Hører du til den del af befolkningen, der elsker sol og varme, så er det med at komme uden for og nyde vejret lørdag, for allerede søndag bliver hedebølgen erstattet af regn. Ifølge DMI er der endda risiko for, at regnen bliver en kraftig omgang.

Kun 13 timer efter, at DMI ophævede varslet om hedebølge i Danmark, har instituttets meteorologer udsendt et nyt varsel for det meste af Jylland. Denne gang gælder varslet risiko for kraftig regn og at der lokalt risikerer at falde mellem 25 og 35 mm vand på bare seks timer. Varslet gælder fra søndag klokken 14 og resten af søndagen.

Tørken har betydet, at jorden kan have meget svært ved at opsuge vandet og at kloaker kan have svært ved at klare presset fra vandmængderne.

- Når der kommer så meget vand på forholdsvis kort tid, tager det tid, før jorden kan optage vandet. Derfor er der risiko for at vandet opsamler sig, forklarer DMI's vagthavende meteorolog.

Det er derfor en god idé at holde øje med lavtliggende områder som for eksempel kældre, der risikerer at blive oversvømmet.

Tjek også tagrender, nedløbsrør og afløbsriste og luk vinduer og døre.

DMI's opfordring lyder også på at være ekstra opmærksom i trafikken. Vejbaner og viadukter kan oversvømmes og derfor bør bilisterne nedsætte hastigheden for at undgå akvaplaning.