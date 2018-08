Fandt mystisk kort på sin farmors grav: Nu leder Brian efter hidtil ukendt faster

"...Med tak for livet. Din datter," stod der på det mystiske kort, Brian i foråret fandt på sin farmors grav. Nu har han igangsat en eftersøgning, der skal lede ham til den faster, han ikke vidste, han havde.

Den 1. maj gjorde Brian Beck fra Viborg sig en opdagelse, der kan vise sig at blive livsændrende.

Brians farmor, Ruth, kunne den dag have fejret 100-års fødselsdag. For at fejre hende besøgte han sammen med resten af familien hendes gravsted.

Og her blev de mødt af et helt og aldeles uventet syn.

Ved hendes gravsten lå der et mystisk kort, som var underskrevet af en kvinde ved navn Anna Magrethe. På kortet ønsker hun tillykke inden hun slutter med at fortælle, at hun er datter til Ruth.

"En kærlig hilsen på din 100-års fødselsdag. Med tak for livet. Din datter," stod der.

Kortet var meget overraskende for Brian. Hans farmor havde nemlig ham bekendt kun sønner, og Brian havde ofte hørt hende sige, at hun ville ønske, at hun havde fået en datter.

Søndag aften delte Brian så sin historie i et Facebook-opslag under en gruppe, der netop er designet til, at man kan eftersøge og finde mennesker, man ikke har set i årevis - eller måske aldrig. Han håber, at han ad den vej kan finde frem til den faster, han ikke vidste, han havde.

Og der har været et overvældende antal reaktioner. Mere end 1700 gange er hans opslag blevet delt.

Ruth Beck var i sin tid fotograf og har boet i både Varde, Esbjerg og Ølgod.