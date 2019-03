Familier opfordres til plastikjagt på danske strande

I forskningens og naturens navn beder Verdensnaturfonden borgere om at bruge et par timer på at samle plastik.

Indpakning fra færdigmad. Vatpinde. Ispapir.

Det flyder med plastikaffald på de danske strande, og derfor beder Verdensnaturfonden familier om at deltage i en videnskabelig kamp mod skraldet.

- Vi har et stort problem i verdenshavene og på strandene, og det har vi også i Danmark. Vi har faktisk ikke et fuld overblik over, hvor meget plastik vi har på strandene, hvad det er for noget, og hvor det kommer fra, siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i Verdensnaturfonden.

- Så nu inviterer vi danskerne til at tage med os ud, få samlet plastik op og skabe et overblik, som forskerne og vi, der arbejder med det, kan bruge, siger han.

Initiativet er blevet døbt Projekt Plastik-Smart, og det går ud på, at folk over fem dage i maj kan deltage i indsamling af plastikaffald på ti strande i Danmark.

Plastikken registreres via en app, så forskerne kan bruge informationerne til at analysere, hvad det er for noget plastik, og hvor det er fra.

- Det skal hjælpe myndigheder med at vide, hvordan der bedst sættes ind over for det, så forureningen kan stoppes, siger Bo Øksnebjerg.

Hver dag bliver der i gennemsnit produceret 820.000 ton plastik. Størstedelen af det ender ifølge Verdensnaturfonden i havet.

De to hovedkilder til de massive mængder er skibe eller havne og almindelige mennesker, forklarer generalsekretæren.

- Så havner det i naturen, fordi vi ikke får tænkt os om. Så flyder eller flyver det ud i havet, siger han.

Alle er velkomne til at være med til at støvsuge strandene. Projektet begynder 5. maj ved Klitmøller i Nordvestjylland og Dragør Strand ved København.

Den sidste dag er 9. maj, hvor der indsamles ved Flyvesandet på Fyn og Sydhavnstippen i København.

Til september gentages strandrensningen, så det kan analyseres, om plastikmængderne ændrer sig hen over årstiderne.

Lignende projekter gennemføres i andre lande, så det kan sammenlignes, hvor svinende hvert land er i det store billede, og hvordan skraldet bevæger sig rundt.

Det fulde overblik fra indsamlingerne i Danmark ventes klar omkring 1. oktober.