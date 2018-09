Fagforbund: Regelopgør i ældrepleje kan blive luftballon

FOA-formand deler regeringens ønske om et opgør med unødige regler i ældreplejen, men frygter tomme ord.

Der kan sagtens luges ud i overflødige regler og unødvendige dokumentationskrav i ældreplejen.

Men det kan næppe frigøre op mod 2000 årsværk, sådan som regeringen anslår.

Det siger Mona Striib, formand for fagforbundet FOA, der organiserer en stor del af de offentligt ansatte inden for ældreplejen.

- Vi hilser det velkommen, at man vil rydde op i regler og bureaukrati. Det er noget af det, vores medlemmer har efterlyst i mange år.

- Men jeg tvivler på, at det kan frigøre så mange årsværk, som regeringen lægger op til, siger Mona Striib.

Regeringen har ifølge Berlingske kulegravet området og identificeret et potentiale for at frigøre mellem 1700 og 2650 årsværk.

Det kan ske ved at forenkle regler og registreringskrav, reducere sygefravær og i højere grad anvende teknologiske løsninger i ældreplejen.

FOA deler ønsket om at tage et opgør med unødvendige regler og overflødig dokumentationskrav.

- Vores personale er voldsomt presset. Det betyder, at det, de i dag skal udfylde og hakke af ved, sker i korte pauser.

- Desuden er der en hel del medarbejdere, der møder ind før arbejdstid eller bliver efter fyraften uden betaling bare for at kunne følge med.

- Hvis arbejdsdagen kan hænge lidt bedre sammen, så man har den tid, den enkelte borger er visiteret til, så vil vi blive meget tilfredse med det, siger Mona Striib.

Det handler ifølge FOA-formanden i højere grad om at overlade initiativ og ansvar til medarbejderne, mener hun.

- Man skal tilbage til at bruge personalets faglighed og deres vurdering i det daglige, siger Mona Striib.

Mens FOA-formanden bakker op om regeringens intention, kan hun godt være skeptisk i forhold til, om det denne gang vil lykkes:

- Vi kan godt være bekymret for, at det endnu engang ender som en luftballon. Som flotte ord, der ikke reelt følges op, siger Mona Striib.

Erik Stagsted er formand for landsorganisationen Danske Ældreråd, der repræsenterer de ældre i landets kommuner.

Han ser et potentiale for at frigøre mere tid til kerneopgaven - pleje og omsorg.

- Jeg ved ikke, om der er for mange regler, men nogle af dem er i hvert fald tåbelige, siger han.

Personalet er ifølge ældrerådsformanden så presset, at der ikke er meget tid til at tage sig af borgerne.

- Der er bevilget tre minutter til den ene opgave, fire minutter til den anden. Men hvad kan man nå på så kort tid, spørger han.

Udspillet om regelforenkling i ældreplejen indgår i regeringens reform om afbureaukratisering i det offentlige, som præsenteres tirsdag.