I flere år har de danske politikere advaret om, at der i 2018 ville komme en ny bølge af syriske flygtninge til Danmark.

Nu viser det sig dog, at antallet måske er markant lavere end forventet.

Det skriver Berlingske.

Ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet var der tale om, at 11.000 nye flygtninge ville komme til landet som følge af familiesammenføringer.

Politikere - heriblandt Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl - har brugt bekymringen som argument for en strammere udlændingepolitik.

Årsagen til frygten var den beslutning, som et politisk flertal vedtog, da tusindvis af syriske flygtninge kom til Danmark i 2014:

Personer under midlertidig beskyttelsesstatus måtte vente tre år på familiesammenføring, efter at de havde fået opholdstilladelse. Forventningen var derfor, at mange tusind udskudte familiesammenføringer ville blive gennemført i 2018.

Men den første opgørelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet viser, at bekymringen måske var ubegrundet.

I år er der i perioden fra 9. marts til 29. maj - godt tre år efter lovens ikrafttrædelse - blot givet 12 familiesammenføringer til flygtninge under de omtalte regler, skriver Berlingske.

Samtidig ligger der per 29. maj i år kun 42 ansøgninger om familiesammenføring for denne gruppe.

Samlet set er der altså tale om 54 familiesammenføringer.

Det fremgår af finansloven for 2018, at det forventes, at 1700 flygtninge i denne gruppe vil søge om familiesammenføring.

Et af de partier, der har brugt antallet af familiesammenføringer i 2018 som argument for en strammere udlændingepolitik, er Socialdemokratiet.

- Jeg var selv en af de bekymrede, for ministeriet vurderede, at der ville komme over 10.000 familiesammenføringer.

- Det har jeg brugt i debatter og sagt, at selv om asyltallet var faldet, stod vi over for en pukkel af familiesammenføringer, siger Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, der er positivt overrasket over tallene.