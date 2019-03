Færre kristne konvertitter får asyl i Danmark

Andelen af kristne konvertitter, der har succes med at få asyl i Danmark, er faldet markant siden 2015.

Det skriver Kristeligt Dagblad tirsdag.

Der er tale om asylansøgere, der har angivet, at deres konvertering fra islam til kristendom har sat dem i fare for forfølgelse i deres hjemlande.

I 2018 gav Flygtningenævnet opholdstilladelse i en 33 procent af de 199 konvertit-relaterede asylsager. I 2015 blev asyl ifølge Kristeligt Dagblad givet i 75 procent af konvertitsagerne.

Sekretariatschef i Flygtningenævnet Stig Torp Henriksen ser umiddelbart to mulige forklaringer på udviklingen.

Den første er, at det er blevet mere kendt i "asylmiljøet", at en konvertering fra islam til kristendommen kan føre til opholdstilladelse i Danmark.

- Dermed er der måske også flere, der prøver sig med det asylmotiv uden reelt at være konverteret, siger han til Kristeligt Dagblad.

Derudover peger han på, at der har været en stigning af især iranere, der først konverterer til kristendommen og derefter prøver at få deres sag genoptaget, efter at de har fået afslag på asyl og sidder i udrejsecentrene.

- Vores erfaring er, at alt andet lige vil der også være et større antal, der bruger ventetiden under opholdet her i landet til at søge om genoptagelse af deres asylsag - blandt andet med henvisning til, at de er konverteret, siger Stig Torp Henriksen til Kristeligt Dagblad.

Udlændingeadvokat Daniel Nørrung, der har ført mange asylsager for konvertitter, mener dog ifølge avisen, at tallene snarere afspejler, at Flygtningenævnet er begyndt at vurdere konvertitsager strengere.