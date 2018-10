Færre fordomme skal hjælpe flere handicappede i arbejde

Mindre bureaukrati, smidigere overgange fra uddannelse til job, bedre uddannelsesmuligheder samt mere viden om handicap og færre fordomme.

Det er nogle af indsatsområderne i regeringens handicapudspil.

Målet er at få 13.000 personer med et større handicap i job frem til 2025.

- Det er ni år siden, at der senest er kommet et regeringsudspil for at få flere personer med handicap ind på arbejdsmarkedet.

- Derfor skylder vi nu, hvor dansk økonomi har det så godt, og virksomhederne mangler arbejdskraft, at gøre en ekstraordinær indsats for at gøre det lettere for virksomheder at ansætte personer med handicap, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

Der afsættes 120 millioner kroner til initiativerne. Udspillet indgår i regeringens oplæg til satspuljeforhandlinger for 2019.

Ifølge regeringen er det kun hver tredje person med et større handicap, der er i job. Og der er ifølge Troels Lund Poulsen eksempelvis for mange fordomme om, hvad personer med handicap kan bidrage med.

Men nu skal det ifølge ministeren være "slut med skåltaler og gode idéer".

- Vi kommer med en bed vifte af initiativer. Det er en lang række forslag, som gør det lettere for virksomheder at ansætte personer med handicap.

- Kommunerne skal nu også arbejde meget mere strategisk med en politik for, hvordan personer med handicap kan blive en del af det lokale arbejdsmarked, siger Troels Lund Poulsen.

Blandt problemerne er, at personer med handicap skal aflevere deres hjælpemiddel, når personen når pensionsalderen.

- Det er det samme som at blive nødt til at stoppe på arbejdsmarkedet. Den regel kommer vi til at afskaffe, siger Troels Lund Poulsen.

Ifølge børne- og socialminister Mai Mercado (K) er det vigtigt at komme fordommene til livs.

- Der er brug for at arbejde med viden og fordomme, så virksomhederne ikke holder sig tilbage for at ansætte mennesker med handicap, fordi de ikke kender til ansøgernes kompetencer, eller fordi de ikke kender mulighederne for støtte, siger hun i en pressemeddelelse.

Der skal derfor udvikles et kompetencekort, som den handicappede kan tage med sig i jobsøgningen. Kortet forklarer en mulig arbejdsgiver, hvad vedkommende kan samt hvilke støttemuligheder, der findes.