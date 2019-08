Færøernes koalitionsleder fik personlig sejr i valgnederlag

Færøernes koalitionsleder siden 2015, Aksel V. Johannesen fra Socialdemokratiet, fik det højeste antal personlige stemmetal ved lørdagens valg til Lagtinget, som øgruppens parlament hedder.

Den 46-årige Johannesen fik 2327 stemmer ifølge Færøernes radio og tv KVF.

Det er næsten dobbelt så mange som Bárður á Steig Nielsen fra Sambandspartiet, som 1220 vælgere stemte på.

Sambandspartiet udgør sammen med det konservative Folkeflokken de to største af de fire partier i oppositionen.

Lige efter kommer Høgni Hoydal fra det venstreorienterede Republikanerne med 1209 personlige stemmer.

Socialdemokratiet satte et mandat over styr ved valget, og samlet mistede de tre partier i regeringskoalitionen deres flertal i Lagtinget.

Dermed er der udsigt til, at Færøerne fremover skal ledes af en borgerlig regering.

De fire partier i oppositionen fik 18 mandater og har dermed flertal i Lagtinget, der har i alt 33 medlemmer.

Ny lagmand, som regeringslederen hedder, ventes at blive Jørgen Niclasen fra Folkeflokken.

Jørgen Niclasen fik 724 personlige stemmer. Det blev overgået af partifællerne Beinir Johannesen med 995 stemmer og Jacob Vestergaard med 779 stemmer.

I alt stillede 179 kandidater fordelt på ni partier op til valget. Heraf sikrede syv af partierne sig mindst et mandat.

Derimod lykkedes det ikke for to nye partier, der stillede op for første gang, at komme ind. Det gælder Det Færøske Parti samt partiet Initiativet for cannabis.

Næsten 90 procent af vælgerne deltog i valget. Af de 37.827 stemmeberettigede vælgere på Færøerne afgav 33.779 en stemme. Det svarer til 89,7 procent ifølge KVF.