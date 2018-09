Facebook vil faktatjekke i samarbejde med Mandag Morgen

I forbindelse med det kommende folketingsvalg skal Mandag Morgens TjekDet faktatjekke historier for Facebook.

Falske nyheder på sociale medier er et stort problem for demokratiet.

Det mener teknologigiganten Facebook, som i forbindelse med det næste danske folketingsvalg allierer sig med Mandag Morgens faktaside, TjekDet.

Det skriver Jyllands-Posten torsdag.

Facebooks kommunikationschef for Norden, Peter Münster, forklarer, at tiltaget skal være med til at fortælle brugerne, om historier er sande eller falske.

- Vi mener, at misinformation er et problem for demokratiet. Og vi vil ikke have det på vores platform, siger han til Jyllands-Posten.

- Med tiltaget forsøger vi at klæde folk bedre på til at opdage historier, der bevidst vildleder eller er designet til at se ud, som om de er rigtige nyheder, selv om de ikke er det.

Mandag Morgen er en del af The International Fact-Checking Network (IFCN). Netværket har et regelsæt for, hvordan man faktatjekker en historie.

Derudover stiller Facebook helt konkret et redskab til rådighed, der skal hjælpe journalisterne til at bedømme historierne.

Det fortæller Lisbeth Knudsen, der er mediehusets tværgående chefredaktør. Hun mener, at misinformation på sociale medier er et problem.

- Vi rater dem så ud fra, om de er bevidst vildledende eller ej - og giver dem et mærkat, der dukker op, når folk forsøger at dele dem.

- De får samtidig et link til en gennemgang af de problemer, der er i den pågældende historie, siger hun til Jyllands-Posten.

Facebook har implementeret initiativet i 14 forskellige lande, blandt andet Holland og USA.

Der skal være valg til Folketinget senest i juni 2019.