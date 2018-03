Facebook - Det asociale ikkemedie viser sit sande ansigt

Det siger en hel del om det stormvejr, som virksomheden Facebook er havnet i, at dets grundlægger Mark Zuckerberg forleden var så klar i mælet om krisen.

Han beklagede i et opslag på sin egen Facebook-væg, at det var kommet så vidt, at Facebook ikke havde beskyttet brugernes data godt nok. Egentlig er det den britiske virksomhed Cambridge Analytica, der aktuelt står anklaget for at have tilegnet sig og gemt 50 millioner Facebook-brugeres personlige data, som så er solgt videre og benyttet i ulovlige sammenhænge i forsøget på at påvirke den amerikanske præsidentvalgkamp til fordel for Donald Trump tilbage i 2016.

"Vi har ansvaret for at beskytte jeres data," skrev Mark Zuckerberg. "Og hvis vi ikke kan det, så fortjener vi slet ikke at tjene jer," lød det indsmigrende ydmygt.

Dernæst forklarer han i opslaget, hvad der er gået galt, og hvor de forskellige huller i datasikkerheden er opstået og udnyttet. Vi må forstå, at Zuckerberg tager problemet meget alvorligt, og at han personligt sætter alt ind på at rette op.

Eller som han skriver i sit opslag:

"Jeg startede Facebook, og i den sidste ende er det mit ansvar, hvad der foregår på vores platform. Jeg er alvorligt optaget af at gøre, hvad der skal til for at beskytte jeres fællesskab."

Læg mærke til betoningen af, at platformen er Facebooks, altså Zuckerbergs, mens fællesskabet på platformen er vores.

Stærk kommunikation, og også kommunikation, som dels bør læses med en passende mængde kritisk sans, dels i høj grad forklarer, hvad Facebook egentlig er, og hvorfor Facebook er blevet så stærk og stor en aktør i alt fra de helt nærlokale relationer til de store globale politiske sammenhænge.

Det er sagt af flere, at Mark Zuckerberg er verdens mest magtfulde chefredaktør. Forstået på den måde, at han som skaber af og øverste chef for en global medievirksomhed også har et ansvar for, hvad der foregår i og på hans medie. Det er en nærliggende konstatering, og det er også den tilgang, som Facebook selv - i hvert fald engang imellem - abonnerer på, når virksomheden for eksempel ikke tillader, at nøgenbilleder lægges op.

Men lige præcis i denne tilgang og i den misforståelse, som den er udtryk for, ligger den største erkendelse, vi bør gøre os i forhold til Facebook. Facebook er nemlig ikke et medie. Mark Zuckerberg er ikke redaktør. Og Facebook påtager sig intet ansvar for, hvad der reelt foregår på platformen.

For det første er et medie jo meget mere og meget andet, end det Facebook kan og står for. Vi kalder det et socialt medie, men heri ligger en vrangopfattelse, som vi hurtigst muligt bør opklare og rette til. Et medie er et sted, som dels handler inden for et redaktøransvar. Dels sikrer oplysning på et fælles niveau for alle læsere, lyttere og brugere. Et medie har typisk en publicistisk ambition og langt de fleste medier er - som eksempelvis denne avis - sat i verden i en oplysningstradition og under en vedtægtsbestemt oplysningsforpligtelse.

Man kan være efter medierne for ikke at være ansvaret bevidst eller for at gå for langt, for kort eller afspejle virkeligheden med skæve tilgange, det kan man ofte med rette. Men bag et ansvarligt medie ligger en forpligtelse til og en opgave at adskille virkelighed fra fri fantasi og om at tilvejebringe den bedst opnåelige version af sandheden, som Watergate-reporter Carl Bernstein så smukt og sandt har sagt det.

Alt det har vil og gør Facebook - i lighed med Twitter, Instagram, Snapchat og andre såkaldt sociale medier - ikke. Vigtigst for forståelsen er det måske, at Facebook på ingen måde repræsenterer et forsøg på at give brugerne den bedst opnåelige version af noget som helst. Det skulle da lige være de mest målrettede og relevante annoncer. Facebook er gratis at benytte, fordi du som bruger er selve produktet. Det er os, der er varen, os der bliver solgt, og den ambition og den forretning er det eneste virkeligt vigtige for Facebook. Som i det billede har, ja indrømmet, skabt et produkt som giver stor mening og værdi for de fleste af os. Et produkt som mange af os slet ikke kan undvære i hverdagen, fordi det også giver os masser af værdi.

Men et medie er det ikke. Din Facebook-væg er helt anderledes end min, der er ingen fælles reference i det, vi får hver især alene det, som bagvedliggende algoritmer giver os. Nemlig mere af det, vi allerede har benyttet. Mere af det vores venner har delt med os. Mere af den verden vi allerede kender. Facebook åbner ikke verden, Facebook lukker snarere vores verden om os selv og om vores "venner". Giver os en masse, selvfølgelig. Men det er jo ikke tilfældigt, at politiske partier, præsidentkandidater, virksomheder og alle mulige andre er så glade for det, de kan gøre ved os ved hjælp af Facebook.

Mark Zuckerberg er ikke redaktør. Han er teknologi-milliardær, der bag pæne ord om at ville tage vare på vores fællesskab, kapitaliserer uendeligt på netop vores fællesskaber. Snylter er et hårdt ord, men det er nok også det mest præcise, man kan sige om den måde, hvorpå Zuckerberg og hans firma suger milliarder ud af at få lov til at lære os og vores færden på nettet at kende. Hvis du tror, at du kommunikerer i et fortroligt rum, når du skriver med vennerne på messenger-app'en, eller at det da kan være ligemeget, at du checker ind i lufthavnen eller på en restaurant, når du gerne vil fortælle dine kære, at du oplever rare ting, så husk at Facebook altid lytter med. Lytter, overvåger og gemmer, sådan så alt det du gør, kan sælges videre til nogen, der enten vil tjene penge på dig eller vil overbevise dig om særlige politiske standpunkter, eller måske endda fylde dig med løgn og latin, som du ikke er i stand til at skille fra virkeligheden.

En lære og en viden, som han så sælger videre til kommercielle aktører, der får lov til at målrette deres kampagner og produkter direkte til os på måder, som vi simpelthen slet ikke opdager og måske slet ikke har forestillet os.

Eksempelvis er begrebet Fake News i mindre grad en bekymring, når du færdes på etablerede ansvarlige mediers platforme. Her er det alene menneskelig eller faglig uformåen, som du må slås med. På de såkaldte sociale medier afsendes Fake News med fuldt overlæg.

Så hvad gør vi så? Det er nok en illusion at tro, at vi alle pludselig melder os ud, for sagen er jo, at fællesskaber er noget af det vigtigste, vi har, hvis ikke det vigtigste. Her har Facebook givet os en masse muligheder, som vi efterhånden næppe kan leve uden. Og tak for det. Men den ansvarlige redaktør på Facebook er ikke Mark Zuckerberg. Den ansvarlige redaktør er dig selv.