FDM og Sikker Trafik: Bødepenge bør bruges til at øge trafiksikkerheden

De store indtægter fra fartbøderne bør målrettes til at øge trafiksikkerheden, lyder det nu fra bilisternes organisation, FDM. Rådet for Sikker Trafik bakker op.

Brug en stor del af bødeindtægterne på en pulje, der går direkte til at øge trafiksikkerheden og til at kortlægge, hvilke veje det er farligst at køre på.

Sådan lyder forslaget fra bilisternes interesseorganisation, FDM, der igennem mange år har været nogle af de hårdeste kritikere af den måde, som fartkontrollen med fotovogne er foregået på.

- Vi så meget gerne, at en god portion af bødeindtægterne rent faktisk blev brugt til ulykkesforskning og til at forbedre trafiksikkerheden, siger afdelingschef Torben Kudsk fra FDM.

Torben Kudsk mener, at politiet har taget et vigtigt skridt i den rigtige retning ved at målrette en del af kontrollen til en række veje i hver politikreds, hvor der sker mange uheld. For at den tilgang kan blive udvidet, er der dog brug for mere viden om uheldene.

- Særligt i forhold til kommunevejene ved vi faktisk ikke særligt meget om det. Vi mener, at politiet er på rette vej, når de udpeger særlige strækninger, hvor der skal være en ekstraordinær indsats med fotovogne. Men det er stadig sådan, at hovedparten af kontrollen finder sted på veje, hvor man ikke nødvendigvis ved, at hastigheden er en særlig ulykkesfaktor, siger han.