Et spørgsmål.Fotografer UD. Og videre

Hvis det er magtarrogance, der har ført Danske Bank ud i bankens hidtil alvorligste udskridning, så har hvidvaskningshistorien fra Estland tilsyneladende ikke gjort de kloge bankfolk meget klogere.

I hvert fald var onsdagens pressemøde en opvisning i, hvordan topfolkene i Danske Bank forsøgte at styre den ubehagelige historie om sig selv. Og da det af indlysende grunde ikke længere kunne lade sig gøre, så forsøgte de at styre pressen.

Set her fra redaktørens stol begyndte den noget militante håndtering af pressen allerede før pressemødet gik i gang. Vores reporter, Flemming Mønster, var kørt fra sin bopæl i Malling ved Aarhus klokken fem om morgenen for at kunne møde velforberedt til pressemødet på Tivoli Hotel i København. Men den advokat-undersøgelse, der kritiserer Danske Bank sønder og sammen, blev offentliggjort så sent, at ingen journalister havde en chance for at læse den som forberedelse til pressemødet. 20 minutter fik de til at læse sig igennem den 89 sider lange advokat-undersøgelse.

Behandlingen af fotograferne var ikke meget blidere. De fik ganske få minutter til at tage billeder af bankfolkene, der defilerede forbi vej mod det podium, hvorfra de ville fortælle om de hændelser, der uheldigvis førte frem til, at Danske Bank i Estland blev den bedst indtjenende afdeling i Danske Bank-emperiet.

"ET minut", sagde Dansk Banks pressechef, Kenni Leth, til de cirka 15 pressefotografer, der stod. Og præcis 9.58 lød beskeden fra pressechefen "Fotografer ud".

Nu er der selvfølgelig ingen krav om, at pressefolk skal behandles på en bestemt måde. Men det er alligevel en forholdsvis højrøvet tone at tale til andre mennesker i. Specielt når man selv lige er blevet taget i at køre noget i retning af 1500 milliarder kroner fra 10.000 "mistænkelige udenlandske kunder" gennem en potentiel hvidvaskningsmaskine.

Herefter kunne bank-toppen så tage fat på at forklare det "kritisable" i, at koncernledelsen ikke havde undersøgt den estiske bank. Det var i øvrigt også "kritisabelt" at der ikke blev lukket for de mistænkelige kunder. Det var "kritisabelt" at banken ikke reagerede på de advarsler, der har været om urent trav siden 2007. I det hele tager var ledelsens adfærd "kritisabel", vurderende bankens egen advokatundersøgelse.

Samtidig blev der vist lysbilleder bag bank-folkene, hvor der eksempelvis stod "I de kommende år vil vi fortsat forbedre vores indsats for at bekæmpe økonomisk kriminalitet".

Efter bankens egen gennemgang af sagen var der tid til spørgsmål. Vel at mærke ét spørgsmål per medie og uden mulighed for uddybende spørgsmål.

Avisen Danmarks journalist fik spurgt om, hvorfor Danske bank-direktøren, Thomas Borgen, egentlig valgte at gå, når nu hans hæderlighed ikke blev beklikket i advokatundersøgelsen.

Svaret som kan læses i dagens reportage lyder:

"Selvom undersøgelses-rapporten ikke pålægger mig et ansvar i juridisk forstand, påviser den ledelsessvigt. Ikke bare ét svigt, men mange svigt. Det har jeg som bankens øverste leder et overordnet ansvar for, og det bør jeg tage konsekvensen af. Min person skal ikke stå i vejen for banken.

Men det opfølgende spørgsmål: "Hvordan kan man sige, at man ikke er juridisk ansvarlig" blev besvaret med:

"Vi skal videre".