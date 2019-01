Et slattent dansk håndtryk

Så fik vi endelig orden på det. Der skal gives hånd, når man modtager dansk statsborgerskab. Og det blev der, da integrationsminister Inger Støjberg i sidste uge uddelte statsborgerskaber i Eigtved Pakhus i København.

Håndflade mod håndflade og uden handsker var reglerne. Sammen med håndtrykket fik de nye danskere en formaning om, at det først var i det sekund, hvor håndtrykket faldt, at de ville overgå til at være rigtigt danske - først derefter vil de ifølge loven være at betragte som danske statsborgere.

Og mon ikke det harmonerer med de flestes opfattelse af, hvordan man almindeligvis opfører sig i Danmark. Selv om man er et rummeligt menneske med stor respekt for andre kulturers skikke, så virker det underligt akavet - sommetider barnligt eller ligefrem fjendtligt - at løbe ind i én, der bare ikke vil give hånd.

Med mindre selvfølgelig, at det handler om præster. De er åbenbart i deres gode ret til at putte håndtrykket i lommen, når de møder en kvinde. Og det er der en hel del af dem, der gør.

Det fremgik i denne uge af en rundspørge, som Jyllands-Posten lavede blandt kvindelige præster. Af rundspørgen fremgik det, at en fjerdedel af de kvindelige præster har følt sig diskrimineret på grund af deres køn, og ikke færre end 11 procent havde oplevet at mandlige præster har nægtet at give dem hånd i forbindelse med deres indsættelse i embedet.

Retten til forskelsbehandling er oven i købet fastslået med en bekendtgørelse fra 10. juli 1978, der undtager beskæftigelsen af præster fra Ligestillingsloven. Og sådan en bekendtgørelse laver man ikke sådan lige om på.

Kirkeminister Mette Bock sagde til Jyllands-Posten, at det "ikke handler om styring og regler, men om at tage en åben diskussion om det". Og det bakkede Venstres kirkeordfører, Carl Holst, op il Politiken:

"Jeg er enig med ministeren i, at man ikke kan lovgive sig ud af det. Ledelsesmæssigt i folkekirken bør man notere sig det her, følge op på det og undgå, at det sker", sagde Carl Holst og tilføjede, at "der skal være plads til alle holdninger" i Folkekirken.

På den måde er politikerne i deres visdom nået frem til, at man sagtens kan bruge lovgivningen til at tvinge muslimer, der af religiøse grunde ikke vil give hånd til at gøre det alligevel. Men lovgivningen kan ikke bruges, når det handler om præster, der af religiøse grunde ikke vil give hånd til kvinder.

Umiddelbart skulle man tro, at det letteste ville være at få præsterne til at opføre sig ordentligt - de er trods alt på lønningslisten i en forening, som de fleste af os er medlemmer af. De håndtryksforskrækkede nye danskere kunne man så rumme i den altfavnende forestilling om, "at der skal være plads til alle slags holdninger".

Men at have særlige regler for muslimer og andre for præster virker en smule slattent.